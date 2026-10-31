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Semana de la Pastelería en Buenos Aires: cuándo es el 2x1 en medialunas y qué locales participan

Del 2 al 6 de noviembre, las confiterías y pastelerías porteñas ofrecerán promociones especiales. Las propuestas especiales serán los grandes descuentos en productos artesanales.

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Habrá 2x1 en medialunas en la Semana de la Pastelería
Habrá 2x1 en medialunas en la Semana de la Pastelería Foto: Instagram @medialunasciudadevita
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Para los fanáticos de las especialidades dulces y las medialunas, llega una oportunidad para disfrutar de promociones especiales, gracias a que en la Ciudad de Buenos Aires se celebrará una nueva edición de la Semana de la Pastelería. Esta iniciativa reúne a todas las confiterías, pastelerías y panaderías de barrio en un evento con descuentos y beneficios para el público de los distintos barrios porteños.

La actividad se realizará del lunes 2 al viernes 6 de noviembre y tendrá como una de sus propuestas centrales un 2x1 en medialunas. Además, los establecimientos adheridos ofrecerán distintas ofertas en productos de pastelería artesanal.

La Ciudad de Buenos Aires impulsará el 2x1 en medialunas Foto: Ph Freepik

Para conocer las direcciones y las promociones disponibles, se podrá consultar un mapa interactivo con los comercios participantes. La idea de esta herramienta es agilizar los procesos de compra y brindarle un servicio extra a los amantes de la pastelería.

Cuándo es el 2x1 en medialunas por la Semana de la Pastelería

Las promociones comenzarán el 3 de noviembre y será el día más destacado, ya que los comercios adheridos ofrecerán el famoso 2x1 en medialunas. De esta forma, quienes se acerquen podrían aprovechar esta oferta y disfrutar de un desayuno o una merienda diferente.

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Además, la Semana de la Pastelería se extenderá durante cinco jornadas, del 2 al 6 de noviembre. En ese período también habrá descuentos y beneficios en otros productos artesanales, aunque las propuestas pueden variar según el comercio.

Por eso, antes de acercarse, conviene revisar qué productos están incluidos en cada promoción y consultar con el local elegido si existen condiciones particulares o disponibilidad limitada.

Panaderías
La Semana de la Pastelería tendrá promociones especiales en confiterías y pastelerías de Buenos Aires. Foto: Instagram @lavicentelopez

Qué locales participan de la Semana de la Pastelería en Buenos Aires

Esta iniciativa reúne a los establecimientos adheridos de los diferentes barrios porteños y, como siempre, algunas emblemáticas confiterías y pastelerías como Las Violetas, La Palma de Flores, La Nueva Muguet, Pastelería El Progreso, Les Croquants y Dos Escudos, están anotadas en el catálogo.

Allí, cada una de las pastelerías y panaderías tendrán promociones en porciones de tortas, tartas, masas finas, facturas, budines, alfajores, bombones, panes dulces y otras especialidades. Sin embargo, la organizació del evento destacó que cada comercio definirá qué productos estarán alcanzados por los descuentos, por lo que las promociones podrán variar entre piezas individuales, combos para desayunos y propuestas para compartir durante la merienda.

Las Violetas, bar notable de la Ciudad de Buenos Aires
Las violetas será parte de la Semana de las pastelerías

Por qué se celebra la Semana de la Pastelería

La propuesta se realiza en el marco del Día Nacional de la Pastelería Artesanal, que se conmemora cada 1 de noviembre. La fecha busca reconocer el trabajo de pasteleros y confiteros, además de poner en valor los oficios, las técnicas y las recetas que forman parte de la tradición gastronómica porteña.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la Cámara de Confiterías y el Sindicato de Pasteleros.

Además de acercar promociones al público, la celebración apunta a fomentar el consumo en los comercios de cercanía y acompañar a los establecimientos que mantienen viva la pastelería artesanal.

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