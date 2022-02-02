Gimena Accardi sufrió un accidente doméstico y deberá ser operada

La actriz deberá ser intervenida en los próximos días. Las funciones de la obra que protagoniza en Mar del Plata, Una semana nada más, se encuentran canceladas.

Gimena Accardi y Nico Vázquez volvieron al teatro tras el derrumbe en Miami

En medio de una exitosa temporada teatral en Mar del Plata, Gimena Accardi sufrió un accidente doméstico por el que debieron suspender las funciones de Una semana nada más, la obra que protagoniza junto a su marido, Nico Vázquez, y Benjamín Rojas.

“¡Hola a todos! Me apena mucho estar escribiendo esto pero no quiero que se preocupen, así que personalmente les explico: ayer salí a pasear a mi perra a la noche y cuando subía una escalera se enganchó la correa y caí, sufriendo una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero”, comunicó la actriz en sus redes sociales.

Y precisó: “Ya consultamos con cuatro traumatólogos y todos coincidieron en ir a una cirugía. Así que eso nos lleva a suspender las funciones y priorizar la salud, como siempre”. Dada la gravedad de su cuadro, se estima que la recuperación le llevará varias semanas, motivo por el que la producción de la obra evalúa convocar a Flor Vigna, quien interpretaba el papel de Accardi originalmente, para hacer un reemplazo.

Los últimos meses no fueron fáciles para Gimena. En octubre de 2020, despidió a su padre, Hugo, quien estuvo varias semanas en el Sanatorio Finocchietto por un cuadro de coronavirus. “Es muy angustiante no poder estar presente o cerca del que está internado en estas circunstancias y recibir sólo un parte por día desesperante. Las horas se hacen eternas entre llamado y llamado. Gracias, todavía falta mucha recuperación, sigue internado y evolucionando de a poco”, le contó a sus seguidores antes del triste desenlace.

Meses más tarde, en junio de 2021, viajó junto a su pareja a Miami para vacacionar y trabajar en algunos proyectos audiovisuales y el edificio en el que se hospedaban sufrió un derrumbe que dejó un saldo de varios muertos y decenas de heridos. “Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar. Estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy fuerte y con una diferencia de seis segundos, se movió el ascensor y arrancó una polvareda muy fuerte. No entendíamos qué pasaba”, relató Nico.

Al principio, ninguno de los dos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. “No sabíamos si era un tornado, un ataque... lo más parecido a lo que es una película y empezamos a correr junto con tres o cuatro personas, todavía no éramos muchos”, señaló. Y explico que en ese momento entendió que se había caído parte del estacionamiento: “Había autos hundidos, alarmas sonando. Gime me hace caer en la cuenta de lo que cerca que estuvimos de no contarla”.

Minutos más tarde, la pareja pudo salir del edificio y cruzar a la vereda de enfrente cuando finalmente cayó la torre en la que se hospedaban. “Se escuchó un estruendo imposible de relatar, no lo habíamos escuchado nunca en nuestra vidas, como un especia de terremoto”, agregó. Y se quebró al recordar el momento más crítico que vivieron: “Estábamos uno al lado del otro y teníamos una nube de polvo tan grande que no nos podíamos ver. Ahí es cuando Gime corre y se golpea la cabeza. Le sale como un huevo muy grande y eso me asustó”.

“Ahí se hizo un silencio. Nos encontramos todos entre los escombros y los vecinos salieron a auxiliarnos con agua, con lo que había y ahí llegó la policía con los bomberos”, añadió. Y concluyó: “Estamos vivos de milagro”. No bien se supo que los actores habían estado allí, ambos recurrieron a las redes sociales para no preocupar a sus fanáticos. “Nosotros estamos bien, gracias por preocuparse”, manifestó la actriz en sus redes sociales. Mientras que su marido escribió: “Gracias a Dios estamos bien. Gracias por la preocupación”.