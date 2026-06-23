Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Quién es la sucesora de la Hermana Bernarda en TV: una monja descontracturada, electricista y fanática de River

La Hermana Verónica nos 1enseñará a preparar platos sencillos y sabrosos desde la pantalla de El Gourmet. Cómo llegó a cocinar en el canal.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Hermana Verónica cocinará desde el convento en El Gourmet.
La Hermana Verónica cocinará desde el convento en El Gourmet. Foto: el gourmet
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una revolución llegará pronto al cable: El Gourmet encontró a la sucesora de la Hermana Bernarda, esa religiosa que durante mucho tiempo enseñó pastelería germana en su pantalla. Desde el lunes 6 de julio, a las 18, se estrena un nuevo ciclo, esta vez conducido por la Hermana Verónica, quien hará recetas sencillas desde un lado descontracurado, muy auténtico y lejos de cualquier solemnidad.

Durante una entrevista exclusiva (fuimos el primer medio nacional en conversar con Verónica Evangelina Prieto), le preguntamos cómo pasó del convento a la televisión: “Ah, eso no sé. Preguntale a Dios, es algo fortuito. Tengo una amiga, que tiene una amiga que trabaja en El Gourmet. En una conversación le preguntaron si conocía a alguna hermanita que le gustara cocinar. Y ella enseguida pensó en mi”. Así comenzó a marchar la rueda de 20 episodios grabados en el Convento de las Hermanas Benedictinas Misioneras de Tutzing, Monasterio de la Epifanía.

La Hermana Verónica cocinará desde el convento en El Gourmet. Foto: el gourmet

Lejos de sentir vergüenza, la religiosa no teme cocinar frente a las cámaras, todo lo contrario: “Es una alegría y fue súperdivertido porque todo el equipo trabajó fuerte y se ayudaron unos a otros. Me la pasé muy muy bien. Y las hermanitas también, tengo que decir. Además, me dieron total libertad con las recetas”. Ella mostrará lo que aprendió durante sus años de vida en comunidad, pero también lo que le enseñaron su padre y su madre, otros grandes cocineros.

“Mi relación con la cocina surge porque me encanta comer -aclara la simpática hermanita-. Y a los que nos gusta mucho comer, tenemos la obligación de aprender a cocinar para poder disfrutar de las delicias. Una forma de demostrar amor y agasajar a los demás es cocinando, ¿no? Es lo que aprendí en mi casa. Así que, antes entrar en el convento a los 21, ya cocinaba. De hecho, muchas de las recetas que hago son de mi mamá, de mi papá y de mi abuela. El convento me permitió aventurarme en cosas nuevas y cocinar para las hermanitas es un placer”.

Contenido Recomendado

Desde pulpo español grillado hasta paella de langostinos:dónde queda la parada obligada de los amantes de la cocina de mar

Desde pulpo español grillado hasta paella de langostinos: dónde queda la parada obligada de los amantes de la cocina de mar

De la mortadela de pistachos al salame de Tandil:la sandwichería de Tapiales que se define como “una mordida inolvidable”

De la mortadela de pistachos al salame de Tandil: la sandwichería de Tapiales que se define como “una mordida inolvidable”

Entre la Hermana Bernarda y nuevas recetas

Al momento de la entrevista la Hermana Verónica se encontraba en un viaje de comunidad con las religiosas de su misma congregación. Pasó por Italia, el Vaticano y Alemania. Además de la actividad específica, aprovechó para descubrir nuevas recetas para compartir luego en su congregación. “Lo que más me cuesta son los postres y lo dulce: en casa no solíamos comerlos y en empecé a prepararlos para las hermanitas mayores. El mundo de los dulces fue una primera aventura, pero también las recetas de diversos países, porque nuestra comunidad es internacional: hay hermanas de todas partes del mundo. Así que aprendí a hacer platos de otros países, una nueva aventura que me encanta. Descubrí las cocinas asiática, europea, norteamericana y brasileña”.

La Hermana Bernarda en El Gourmet Foto: El Gourmet

Habla con modestia y admiración de la Hermana Bernarda: “Era impresionante. En realidad nuestras historias están unidas porque las hermanas suizas a las que pertenecía están a unas 15 cuadras de nuestro monasterio y tienen una escuela de cocina. Además cuando dejaron la comunidad de Los Toldos, pasamos nosotras a hacernos cargo. Pero yo no le llego ni a los tobillos. Ella era una supercocinera, yo simplemente soy una hermana que, según me dicen en el monasterio, cocino rico. Pero tengo que decir que de gourmet no tengo nada y de chef tampoco”.

De todos modos reconoce ponerle amor, dedicación y entusiasmo a la gastronomía. Las pastas son su debilidad. “Los canelones me salen muy bien y mis salsas son fantásticas”, revela sin falsa modestia. Además, en su versatilidad, cumple el rol de electricista en el convento, toca la guitarra y el órgano, habla cuatro idiomas, disfruta de la costura y siente una pasión incondicional por River Plate. Esta encantadora y dinámica religiosa tiene una mirada espiritual que atraviesa su forma de cocinar: para ella, la comida es un gesto de amor, fraternidad y dedicación hacia los demás. Pronto podremos ingresar a su mundo desde la televisión.

GastronomíaCocina
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

Notas Más leídas

  1. Adiós a un emblema del folklore:murió a los 94 años un ícono de la música del norte argentino

    Adiós a un emblema del folklore: murió a los 94 años un ícono de la música del norte argentino

  2. El último adiós a Gaspi:así fue el homenaje al youtuber argentino en el Obelisco

    El último adiós a Gaspi: así fue el homenaje al youtuber argentino en el Obelisco

  3. Videos impactantes:así fue el choque de helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi

    Videos impactantes: así fue el choque de helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi

  4. Emoción en el rock nacional por el primer recital de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari:cuándo es, dónde toca y precio de las entradas

    Emoción en el rock nacional por el primer recital de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari: cuándo es, dónde toca y precio de las entradas

  5. María Eugenia Ritó acusó a Luciano Castro de acosarla y relató el episodio

    María Eugenia Ritó acusó a Luciano Castro de acosarla y relató el episodio
Lo último
También podría interesarte
Política

El Gobierno designó a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa

El Gobierno designó a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa

Nuevo cambio en el Gobierno de Javier Milei:Javier Lanari deja la Secretaría de Comunicación y Prensa

Elecciones 2027:el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

General

El paraíso de las ofertas llegó a CABA:abrió un mega outlet con marcas internacionales, cuotas sin interés y descuentos

El paraíso de las ofertas llegó a CABA: abrió un mega outlet con marcas internacionales, cuotas sin interés y descuentos

El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

Cambios en el monotributo:cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

Internacionales

Megaproyecto de China bajo el mar:construyó un centro de datos submarino que consume menos energía y tiene 2.000 servidores

Megaproyecto de China bajo el mar: construyó un centro de datos submarino que consume menos energía y tiene 2.000 servidores

Francia inaugura el edificio impreso en 3D más grande de Europa:cómo es ViliaSprint2 y por qué marca un antes y un después

Análisis | ¿Perdió Estados Unidos la guerra con Irán?

Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España