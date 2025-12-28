Preocupación por la salud de una icónica ex Gran Hermano: fue internada terapia intensiva por una peligrosa bacteria

Silvina Scheffler fue diagnosticada con leptospirosis y peligra su estado de salud. “Estuvo muy mal, con mucha fiebre”, sostuvo su ex pareja.

La salud de Silvina Scheffler, ex participante de Gran Hermano y expareja de Nito Artaza, generó preocupación en los últimos días luego de que se conociera que estuvo internada en terapia intensiva por leptospirosis. La ex “hermanita” permaneció cinco días internada tras haber sido diagnosticada con esta enfermedad infecciosa, cuyo número de casos viene en aumento en el país.

Por otra parte, Nito hizo unas declaraciones al respecto y confirmó la situación, además de brindar detalles sobre su evolución. “Estuvo muy mal, con mucha fiebre y dolores en todo el cuerpo. Al principio pensaban que era dengue, pero hace dos días confirmaron la leptospirosis. Pasó la Navidad internada, fue un susto grande”, relató.

Según anunció Artaza, Scheffler ya fue trasladada a una sala intermedia, no tiene fiebre y se encuentra animada. “Ahora que saben cuál es el virus, la están tratando bien y está evolucionando”, aseguró. Sobre el posible origen del contagio, el productor señaló que no está claro, aunque mencionó que Silvina había estado recientemente en el campo visitando a sus padres.

Qué es la leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa zoonótica, es decir, que se transmite de los animales a las personas. Está causada por bacterias del género Leptospira y se contagia principalmente por el contacto con agua o suelos contaminados con orina de animales infectados, como roedores, ganado, perros u otras mascotas.

La bacteria puede ingresar al cuerpo humano a través de heridas en la piel, mucosas (ojos, nariz, boca) o incluso por piel sana expuesta durante mucho tiempo al agua contaminada. Por eso, el riesgo aumenta en contextos de inundaciones, lluvias intensas o trabajos rurales.

En lo que va del año, el Ministerio de Salud reportó un aumento de casos en Argentina, con mayor impacto en provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y confirmó varias muertes en la región centro del país.