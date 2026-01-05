Festival Jesús María 2026: en la cuenta regresiva para su inicio se anunció una capacitación clave
Un paso fundamental para garantizar la salud y la seguridad alimentaria en uno de los eventos más importantes del calendario local, que reúne a miles de visitantes cada año.
El Festival de Jesús María 2026 se realizará del jueves 8 al domingo 18 de enero en Córdoba. Frente a este marco, la Municipalidad anunció la realización de cuatro jornadas de capacitación destinadas a quienes trabajarán en el área gastronómica durante la edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore, que se realizará en enero de 2026.
¿De qué se trata la capacitación?
Este entrenamiento está dirigido a cocineros, ayudantes de cocina, vendedores, feriantes, transportistas, distribuidores, proveedores y camareros que no cuenten con la libreta sanitaria habilitante vigente y que participarán del rubro gastronómico.
Las capacitaciones se llevarán a cabo del lunes 5 al jueves 8 de enero en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María, ubicado en Tucumán 255. Los interesados podrán elegir entre dos horarios disponibles: a las 10 de la mañana o a las 17 horas, pero solo podrán asistir a un día y horario. Estas capacitaciones son un paso fundamental para garantizar la salud y la seguridad alimentaria en uno de los eventos más importantes del calendario local, que reúne a miles de visitantes cada año.
La inscripción es limitada y se asignarán los cupos por orden de llegada. Además, durante la capacitación se entregará la libreta sanitaria provisoria, que es obligatoria para poder desempeñarse en el sector alimenticio del evento. El costo de la libreta será de 11.700 pesos.
Entradas para el Festival de Jesús María 2026: precios y días
El festival de la cultura gauchesca contará con una cartelera repleta de grandes artistas de la música argentina y jinetes destacados de toda América Latina. A continuación, los precios de las entradas y días.
- Entrada general: mayores de 12 años, $45.000 (del 9 al 18 de enero)
- Jubilados: $25.000 (del 9 al 18 de enero)
- Menores: de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $25.000; de 12 años en adelante, valor de entrada general (del 9 al 18 de enero)
- El jueves 8, la entrada tendrá el valor que considere cada persona; en tanto que menores y jubilados podrán ingresar gratuitamente.
Precios de plateas para el Festival de Jesús María 2026
- Viernes 9: platea A, $150.000; platea B, $120.000
- Sábado 10: platea A, $180.000; platea B, $150.000
- Domingo 11: platea A, $150.000; platea B, $ 120.000
- Lunes 12: platea A, $200.000; platea B, $170.000
- Martes 13: platea A, $150.000; platea B, $120.000
- Miércoles 14: platea A, $200.000; platea B, $170.000
- Jueves 15: platea A, $180.000; platea B, $150.000
- Viernes 16: platea A, $200.000; platea B, $170.000
- Sábado 17: platea A, $200.000; platea B, $170.000
- Domingo 18: platea A, $150.000; platea B, $120.000
Las entradas se pueden encontrar en la página de Paseshow o comprar en la boletería del anfiteatro (Cleto Peña 82, Jesús María), los días martes y jueves de 18:00 a 21:00.