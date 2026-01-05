Festival Jesús María 2026: en la cuenta regresiva para su inicio se anunció una capacitación clave

Un paso fundamental para garantizar la salud y la seguridad alimentaria en uno de los eventos más importantes del calendario local, que reúne a miles de visitantes cada año.

Llega una nueva edición del festival de doma y folklore Foto: saltasoy

El Festival de Jesús María 2026 se realizará del jueves 8 al domingo 18 de enero en Córdoba. Frente a este marco, la Municipalidad anunció la realización de cuatro jornadas de capacitación destinadas a quienes trabajarán en el área gastronómica durante la edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore, que se realizará en enero de 2026.

¿De qué se trata la capacitación?

Este entrenamiento está dirigido a cocineros, ayudantes de cocina, vendedores, feriantes, transportistas, distribuidores, proveedores y camareros que no cuenten con la libreta sanitaria habilitante vigente y que participarán del rubro gastronómico.

Las capacitaciones se llevarán a cabo del lunes 5 al jueves 8 de enero en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María, ubicado en Tucumán 255. Los interesados podrán elegir entre dos horarios disponibles: a las 10 de la mañana o a las 17 horas, pero solo podrán asistir a un día y horario. Estas capacitaciones son un paso fundamental para garantizar la salud y la seguridad alimentaria en uno de los eventos más importantes del calendario local, que reúne a miles de visitantes cada año.

La inscripción es limitada y se asignarán los cupos por orden de llegada. Además, durante la capacitación se entregará la libreta sanitaria provisoria, que es obligatoria para poder desempeñarse en el sector alimenticio del evento. El costo de la libreta será de 11.700 pesos.

Importante anuncio sobre Jesús María Foto: La Voz

Entradas para el Festival de Jesús María 2026: precios y días

El festival de la cultura gauchesca contará con una cartelera repleta de grandes artistas de la música argentina y jinetes destacados de toda América Latina. A continuación, los precios de las entradas y días.

Entrada general : mayores de 12 años, $45.000 (del 9 al 18 de enero)

Jubilados : $25.000 (del 9 al 18 de enero)

Menores : de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $25.000; de 12 años en adelante, valor de entrada general (del 9 al 18 de enero)

El jueves 8, la entrada tendrá el valor que considere cada persona; en tanto que menores y jubilados podrán ingresar gratuitamente.

Festival de Jesús María, Córdoba. Foto: Instagram @festivaljesusmariaoficial

Precios de plateas para el Festival de Jesús María 2026

Viernes 9 : platea A, $150.000; platea B, $120.000

Sábado 10 : platea A, $180.000; platea B, $150.000

Domingo 11 : platea A, $150.000; platea B, $ 120.000

Lunes 12 : platea A, $200.000; platea B, $170.000

Martes 13 : platea A, $150.000; platea B, $120.000

Miércoles 14 : platea A, $200.000; platea B, $170.000

Jueves 15 : platea A, $180.000; platea B, $150.000

Viernes 16 : platea A, $200.000; platea B, $170.000

Sábado 17 : platea A, $200.000; platea B, $170.000

Domingo 18: platea A, $150.000; platea B, $120.000

Las entradas se pueden encontrar en la página de Paseshow o comprar en la boletería del anfiteatro (Cleto Peña 82, Jesús María), los días martes y jueves de 18:00 a 21:00.