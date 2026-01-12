"Pretty Woman" abrió la temporada de Mar del Plata en el teatro del mismo nombre. Foto: Prensa Pretty Woman

Como todos los veranos, Mar del Plata se erige como una de las principales plazas teatrales del país. Público de todos los puntos de la Argentina llega a La Feliz y se acerca a las salas para reencontrarse con sus artistas favoritos y coronarlos con el preciado cartel de “No hay más localidades”. Si bien es pronto para que alguna de las propuestas que ya estrenaron consiga ese logro, el balance de los primeros días de enero para la actividad es altamente positivo, según lo expresado por la empresa Multiteatro en sus redes sociales.

“Varias compañías contentas en Mar del Plata en estas primeras horas de la nueva temporada. Nuevamente, el turismo ratifica su elección por la actividad teatral en esa ciudad, en el inicio de cada año”, contaron desde la empresa comandada por Carlos Rottemberg, una marca registrada en la ciudad que cumple esta temporada el 48 ° aniversario consecutivo llevando obras a la cartelera, esta vez ocho en seis salas.

La cena de los tontos se presenta en el teatro Neptuno de Mar del Plata. Foto: Los Rottemberg

Además, una vez más ofrecen Precios Amigables, una iniciativa que “nos parece que fue una manera de incentivar que la gente fuera a ver teatro en las vacaciones, como pasaba en Mar de Plata muchísimos años atrás, y que el tema económico pase para mucha gente a un plano posible -explicó Rottemberg durante el lanzamiento de su propuesta estival-. El año pasado fijamos un monto de $ 28.000 la platea y lo garantizamos, en todos los casos, todos los días, en todas las funciones y con todos los métodos de pago. De común acuerdo con productores, artistas, autores, directores, auquellos que conforman en definitiva el borderó nacional, llegamos a la conclusión de tener un sector en las plateas de $ 35.000 por entrada durante todo el verano y hasta marzo”.

Así que no es de extrañarse que los teatros que maneja estén en el tope de las preferencias. De hecho “La cena de los tontos” que produce en el Neptuno, con Martín Bossi y Gustavo Bermúdez, lidera la taquilla seguido por “Guerreras Doradas” y “Fátima Universal” en el Roxy, “Pretty Woman” con Florencia Peña en el Mar del Plata y “Bajo Terapia”, una propuesta marplatense que va por su séptima temporada en la sala Melany. Estos son los cinco primeros puestos según el ranking de AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales). Pero, atención, este es el ranking por recaudación. El correspondiente a cantidad de espectadores varía, ya que “Guerreras Doradas” supera, con menos funciones, a “La cena de los tontos”.

Cabe aclarar que “Guerreras doradas” es un show infantil con música, magia y una cuota de valentía, protagonizado por tres jóvenes artistas que descubren que no sólo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de las personas. Un show con mensaje inspirador para toda la familia.

El fenómeno de la gente

Una situación clásica que se da en el centro marplatense en el horario de cierre de las salas teatrales es ver a los espectadores esperando a las estrellas a la salida de la función. No es casualidad que al que más gente lo aguarda sea Martín Bossi, quien lleva varias temporadas presentándose en La Feliz y cosechando el fervor del público.

La escena se repite por la noche en plena vereda vallada, celulares en alto y vecinos que se detienen a mirar. Sus compañeros de obra tienen que sortear también el cariño de los fans pero no se prodigan tanto como él. Por ejemplo a Laurita Fernández la sacan tres personas de seguridad y la suben al auto para que se vaya tranquila.

Bossi es el que se mantiene más cercano a los espectadores y la gente lo sabe: esta semana, a la salida se le paró adelante una mujer con los ojos enrojecidos para decirle que lo fue a ver porque al día siguiente se operaba de cáncer. Inmediatamente el actor la abrazó, ante el aplauso de las otras personas, e incluso le dio su número de teléfono para que le contara cómo le había ido. Son las cosas que pasan en la costa, donde los límites se desdibujan y el cariño por los ídolos se traduce en la necesidad de compartir.