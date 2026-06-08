Kylie Minogue le dedicó un tierno video a Lali, su “hermana argentina”, tras los shows en River: cómo nació su inesperada amistad

Kylie Minogue y Lali. Foto: X / @RHAENYR0.

La histórica presentación de Lali en el estadio Monumental este sábado 6 y domingo 7 de junio dejó una larga lista de momentos inolvidables, pero uno de ellos se destacó por encima del resto. La aparición sorpresa de Kylie Minogue en pleno show generó una ovación inmediata entre los más de 80 mil espectadores presentes.

La estrella australiana se sumó al espectáculo de la cantante argentina en una colaboración que parecía impensada tiempo atrás. Juntas interpretaron “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam” dos de los mayores éxitos de la artista internacional, haciendo viral el momento en las redes sociales.

Lali y Kylie Minogue en River. Video: TikTok / makeargentinagayagain.

Sin embargo, la repercusión no terminó cuando se apagaron las luces del estadio. Horas después del concierto, Kylie volvió a sorprender con un gesto dedicado especialmente a Lali que despertó miles de reacciones entre sus seguidores.

El emotivo video que Kylie Minogue compartió tras su participación en River

Luego de su participación en el recital, Kylie Minogue utilizó sus redes sociales para recordar la experiencia vivida en Buenos Aires. La cantante publicó un video recopilando algunos de los momentos más destacados de la noche junto a Lali, incluyendo imágenes sobre el escenario, abrazos y fragmentos de las canciones que interpretaron juntas.

El video que Kylie Minogue le dedicó a Lali tras acompañarla en sus dos shows en River. Video: Instagram / kylieminogue.

“Cuando conocí a Lali después de mi show en Buenos Aires en 2025, supe que era una conexión destinada a surgir. Estas dos últimas noches como invitada sorpresa en sus memorables presentaciones en el Estadio River Plate fueron como un sueño. Qué honor compartir el escenario contigo, Lali (¡mi hermana argentina!) y felicidades a ti y a tu adorable y maravilloso equipo. Y… la amo 💞“, escribió la artista.

La publicación fue recibida con entusiasmo por los fanáticos de ambas artistas, quienes destacaron la complicidad y la conexión que mostraron durante toda la presentación. En pocas horas, el contenido acumuló miles de reproducciones, comentarios y mensajes celebrando el encuentro entre dos referentes del pop.

El gesto también fue interpretado como una muestra de afecto hacia el público argentino, con el que Kylie mantiene un vínculo especial desde hace décadas. Durante su estadía en el país, la australiana se mostró cercana a sus seguidores y compartió distintos momentos de su visita.

¿Cómo comenzó la amistad entre Kylie Minogue y Lali?

Aunque el encuentro en River sorprendió a gran parte del público, la relación entre ambas artistas venía construyéndose desde hace tiempo.

Kylie Minogue y Lali Espósito Foto: Redes Lali Espósito

Según contó Lali en distintas entrevistas, todo comenzó de una manera muy simple: como fanática de Kylie, solía interactuar con sus publicaciones en redes sociales. Con el paso del tiempo, esos mensajes recibieron respuesta y se transformaron en conversaciones privadas.

La cantante argentina recordó que uno de los primeros intercambios incluyó un saludo afectuoso acompañado por corazones, algo que la emocionó profundamente. Desde entonces, mantuvieron contacto de manera ocasional hasta que la oportunidad de conocerse en persona finalmente llegó.

Cuando Kylie visitó Buenos Aires para brindar uno de sus conciertos, Lali decidió escribirle para darle la bienvenida. Fue entonces cuando ocurrió una situación inesperada: la propia artista australiana le propuso encontrarse personalmente.

La reunión se llevó a cabo en camarines después del show y marcó un antes y un después en la relación entre ambas. Durante esa conversación, Kylie le confesó a la cantante argentina que sentía que compartían “la misma energía”, una frase que Lali recordó públicamente como uno de los cumplidos más importantes de toda su carrera.

Lali y Kylie Minogue en River. Video: TikTok / agenda.de.

El momento que hizo estallar a River: “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”

La participación de Kylie Minogue fue uno de los secretos mejor guardados de la producción del show. Aunque los rumores comenzaron a circular días antes, la confirmación recién llegó cuando el estadio entero escuchó los primeros acordes de “Can’t Get You Out of My Head”.

Junto a Lali, recorrió el escenario principal, intercambió abrazos y compartió una energía que se transmitió a cada rincón del Monumental.

Más adelante llegó otro de los puntos culminantes del espectáculo con la interpretación de “Padam Padam”, el éxito que marcó el reciente resurgimiento internacional de Kylie Minogue. La canción fue coreada por miles de personas y terminó de sellar la colaboración.