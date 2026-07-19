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¿Casualidad o pista? El video de María Becerra que encendió los rumores sobre la aparición de Lali en la final del Mundial 2026

La “Nena de Argentina” compartió una historia desde el MetLife Stadium mientras ensayaba para interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial. Sin embargo, fue la canción que eligió para acompañar el video la que despertó una ola de especulaciones entre los fanáticos, que ahora creen que podría compartir escenario con Lali.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Un video de María Becerra, una canción y una teoría: por qué todos creen que Lali estará en la final del Mundial 2026.
Un video de María Becerra, una canción y una teoría: por qué todos creen que Lali estará en la final del Mundial 2026. Foto: Redes sociales.
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A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un breve video compartido por María Becerra revolucionó las redes sociales. La cantante publicó una historia desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey en la que confirmó que estaba ensayando para interpretar el Himno Nacional Argentino, pero un detalle inesperado fue el que terminó captando toda la atención.

Mientras recorría el estadio y se preparaba para la ceremonia, la artista apareció bailando “Can’t Get You Out of My Head”, el clásico de Kylie Minogue. El gesto no pasó inadvertido entre sus seguidores, ya que se trata de la misma canción que Lali interpretó junto a la estrella australiana durante los dos históricos shows que ambas compartieron en el estadio River Plate.

El video de María Becerra que encendió las versiones en redes a horas de la final del Mundial.

El detalle del video de María Becerra que hizo estallar las especulaciones

La coincidencia fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a elaborar teorías en redes sociales. En cuestión de minutos, X, Instagram y TikTok se llenaron de mensajes que especulan con una posible aparición sorpresa de Lali durante la ceremonia de la final.

“¿Y si cantan juntas?”, “No puede ser casualidad esa canción” y “Necesitamos a María y Lali compartiendo escenario” fueron algunos de los comentarios que rápidamente se viralizaron.

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Si bien hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre una presentación conjunta, el video alimentó las expectativas de los fanáticos.

Lali Espósito y María Becerra. Fotos: archivo.
María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial entre Argentina y España.

Del pedido de la Selección al anuncio de María Becerra

Las especulaciones llegan después de varios días de versiones sobre quién sería la encargada de cantar el Himno Nacional antes del partido decisivo.

En un primer momento trascendió que integrantes de la Selección Argentina habían manifestado su deseo de que la elegida fuera Lali.

Sin embargo, este sábado quedó confirmado que finalmente la intérprete del himno será María Becerra, quien incluso mostró en sus redes sociales parte de los preparativos desde el estadio donde se disputará la final.

María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial entre Argentina y España. Foto: redes sociales.

¿Habrá sorpresa en el MetLife Stadium?

La final del Mundial tendrá un despliegue artístico sin precedentes. Además de la ceremonia previa, la FIFA organizó el primer show de medio tiempo en la historia del torneo, con la participación de figuras internacionales.

En ese contexto, el video de María Becerra terminó alimentando una de las teorías más comentadas del día: que Lali aparezca de manera inesperada para compartir algún momento con la cantante argentina.

Por el momento, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones. Pero un simple baile al ritmo de Kylie Minogue alcanzó para que los fanáticos imaginaran uno de los momentos más esperados de la final del Mundial.

Mundial 2026María BecerraLali Espósito
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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