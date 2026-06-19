Juanita Tinelli desmintió la denuncia por violencia de género contra su ex novio: “No tengo botón antipánico”

Juanita Tinelli. Foto: Instagram @juanittinelli1

Luego de las versiones de denuncia por violencia de género de Juanita Tinelli hacía su ex pareja Bautista Cuiña días atrás, tras protagonizar una discusión con él en un establecimiento de Costanera Norte, la modelo se encargó de negarlas categóricamente y hasta apuntó contra alguien cercano al círculo íntimo del muchacho.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli aclaró la situación y aseguró que se encuentra “muy tranquila”: “No realicé una denuncia, no tengo botón antipánico y tampoco viajaré al mundial”. En la misma línea, se burló de los comentarios que recibe en sus redes sociales, donde usuarios la califican como la “Britney Spears argentina” por sus conductas.

Juanita Tinelli y su ex novio Foto: Instagram

Según se supo, la llamada a la policía y la primera declaración de parte de Juanita existieron. El parte policial de aquella noche indica que “la damnificada Juana Tinelli, quien refirió que momentos antes su expareja, le habría propinado un golpe en el rostro”.

Sin embargo, no quiso ser asistida por médicos de SAME en el momento, ni se presentó a declarar como le habían pedido desde Unidad Fiscalía Norte, desestimando el caso. En las últimas horas, Juanita habló con la prensa y volvió a negar la información: “Estoy bien, no hice ninguna denuncia”.

En cuanto a la supuesta situación de violencia de género, explicó: “No me molesta hablar de la situación. Pero esto es muy invasivo”, contestó a la salida de Sex, la obra de José María Muscari. Además, lanzó una contundente frase dirigida hacia su exnuera, la madre de Bautista Cuiña: “Que siga vendiendo electrodomésticos”.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña. Foto: redes sociales.

Cuál sería la versión de Bautista Cuiña sobre la denuncia

Al aire de Intrusos, Amalia Granata aseguró conocer a la familia del joven y se refirió al escándalo. “Yo le aconsejé que la denuncie, pero él no quiere. Él está en shock. Imagínense. Es una persona que no está en el medio. Se levantó hoy después de haber salido con sus amigos y se ve en todos los programas de televisión siendo acusado de golpeador”, comentó.

“No está bueno que acusen a tu hijo de golpeador cuando no lo es”, agregó, haciendo referencia a la denuncia de Juanita Tinelli. Por otro lado, contó que la versión del joven es distinta a la de la modelo: “Él tuvo un intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse. Se entera esta mañana de todo lo que pasó después”, contó.

Además, Granata reveló cómo habría sido el episodio dentro del boliche: “Él estaba en un boliche. Se saca una mesa con sus amigos. Ella va a donde está la mesa de él con otro muchacho y se empieza a besar delante de él. Él se acerca y le pide que, por favor, se retire, que es la mesa en la que está con sus amigos. Ahí ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña”, explicó.

“Él tiene los rasguños. Él decide irse del boliche para que no sea un escándalo. La familia de él está tranquila porque en el lugar hay cámaras”, finalizó.

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