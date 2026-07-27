El dolor de Nicolás Cabré por la muerte de su hermano: “Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”

Nicolás Cabré despidió a su hermano fallecido Foto: Instagram

Nicolás Cabré comunicó uno de los momentos más difíciles de su vida personal, ya que confirmó el fallecimiento de su hermano Dulio. En sus redes sociales, lo despidió con un texto que conmovió hasta las lágrimas a sus seguidores.

El actor y papá de Rufina, la hija que tiene con la China Suárez, eligió expresar su dolor con una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes y un texto cargado de emoción, en el que repasó el vínculo que compartieron durante toda su vida.

En su publicación, Cabré recordó los años compartidos junto a Duilio y le agradeció por haber estado presente a lo largo de su vida. “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió el actor.

Nicolás Cabré despidió a su hermano fallecido Foto: Instagram

En el texto cargado de amor, destacó lo trabajador y buena persona que era su hermano y agradeció a la vida por haber compartido tanto tiempo juntos: “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte”, escribió.

La despedida culminó con una frase que conmovió a todo el mundo del espectáculo: “Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”. Cabe recordar que Nicolás Cabré es muy reservado con su vida privada y suele compartir sus momentos más íntimos para sus allegados.

Quién era Duilio, el hermano mayor de Nicolás Cabré

A diferencia del actor, Duilio Cabré siempre mantuvo un perfil alejado de los medios y tampoco le gustaba aparecer públicamente en redes sociales. Sin embargo, Nicolás había hablado sobre él en distintas oportunidades y contó que la relación entre ambos era muy cercana e incluso, aseguró que era uno de los tíos preferidos de su hija Rufina.

En Almorzando con Mirtha Legrand, Cabré recordó que se llevaban apenas un año y ocho meses de diferencia y que prácticamente crecieron haciendo todo juntos. También reveló que Duilio había continuado con el oficio de su padre y trabajaba como taxista.

“Es díficil la realidad del taxista. Está difícil, pero la rema con hidalguía muchas veces”, indicó el actor en la mesa de Mirtha.

La muerte de su hermano llegó un año después del fallecimiento de su madre, Cristina Birckenstaedt, a quien tuvo que despedir en junio de 2025.