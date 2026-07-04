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Fiesta Provincial del Chipá Cuerito y la Torta Parrilla con entrada gratis y música en vivo: cuándo, dónde y cómo llegar

Los visitantes podrán recorrer puestos con elaboraciones caseras, productos regionales y propuestas que reflejan la identidad y el espíritu emprendedor de la comunidad. Los espectáculos aportarán el clima festivo a una jornada que se convirtió en un clásico.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Fiesta Provincial del Chipá Cuerito y la Torta Parrilla.
Fiesta Provincial del Chipá Cuerito y la Torta Parrilla. Foto: Diario Norte
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El inconfundible aroma del chipá recién horneado y de la tradicional torta parrilla volverá a llenar las calles de Margarita Belén. El próximo 5 de julio, la localidad chaqueña será sede de la 16ª edición del Festival Provincial del Chipá Cuerito y la Torta Parrilla, una de las fiestas gastronómicas más representativas de la región, que combina cultura, tradición y turismo en una jornada pensada para toda la familia.

La celebración tendrá lugar sobre la avenida 17 de Agosto, donde desde las primeras horas del día se desplegará una amplia feria de artesanos, emprendedores y productores gastronómicos. Los visitantes podrán recorrer puestos con elaboraciones caseras, productos regionales y propuestas que reflejan la identidad y el espíritu emprendedor de la comunidad.

Turismo gastronómico en Chaco: una fiesta que pone en valor las tradiciones locales

Como cada año, la música en vivo aportará el clima festivo a una jornada que se convirtió en un clásico del calendario turístico provincial. Los espectáculos artísticos acompañarán una propuesta que busca poner en valor las costumbres locales y generar un espacio de encuentro entre vecinos y visitantes.

Margarita Belén será sede de la 16ª edición del Festival Provincial del Chipá Cuerito y la Torta Parrilla. Foto: Facebook Radi Acti

Sin embargo, el gran protagonista será, una vez más, la gastronomía. El chipá cuerito y la torta parrilla, recetas emblemáticas de Margarita Belén, volverán a conquistar paladares con sus sabores tradicionales. Estas preparaciones, profundamente arraigadas en la cultura local, atraen cada edición a visitantes provenientes de distintos puntos del Chaco y de provincias vecinas, consolidando al festival como una referencia para quienes buscan experiencias ligadas a la cultura y cocina regional.

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Festival Provincial del Chipá Cuerito y la Torta Parrilla: artesanos, emprendedores y música en vivo

Además de la propuesta gastronómica, el evento contará con una importante feria de artesanos y emprendedores locales, quienes ofrecerán productos regionales, artículos de elaboración propia y múltiples alternativas para disfrutar durante toda la jornada. La iniciativa representa también una oportunidad para fortalecer la economía local y visibilizar el trabajo de pequeños productores de la zona.

El inconfundible aroma del chipá recién horneado y la tradicional torta parrilla llegará Margarita Belén. Foto: Diario Norte

Organizado por el Municipio de Margarita Belén, a través de la gestión del intendente Javier Martínez, junto con la Asociación Civil Amigos de Margarita Belén y el acompañamiento de empresas y colaboradores locales, el festival tiene como objetivo preservar las tradiciones populares, impulsar el desarrollo de emprendedores y artesanos, y seguir posicionando a la localidad como uno de los principales destinos del turismo gastronómico chaqueño.

Con entrada libre y una propuesta que combina sabores auténticos y cultura, la 16ª edición del Festival Provincial del Chipá Cuerito y la Torta Parrilla se perfila como una excelente oportunidad para descubrir una de las tradiciones más sabrosas y convocantes del Chaco.

Cómo llegar a Margarita Belén desde Buenos Aires

Ubicada a unos 21 kilómetros al norte de Resistencia, la capital de Chaco, Margarita Belén es uno de los destinos más accesibles para quienes viajan desde Buenos Aires y quieren disfrutar de la gastronomía y las tradiciones chaqueñas.

En auto

La opción más directa es tomar la Ruta Nacional 9 hasta Rosario y luego continuar por la Ruta Nacional 11, que une Santa Fe, Resistencia y las localidades del nordeste argentino. Margarita Belén se encuentra sobre el corredor de la RN 11, principal vía de acceso a la localidad. La distancia desde la Ciudad de Buenos Aires es de aproximadamente 820 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de entre 9 y 10 horas, según el tránsito y las condiciones de la ruta.

En avión

La alternativa más rápida es volar desde Buenos Aires al Aeropuerto Internacional de Resistencia, que recibe vuelos regulares desde Aeroparque. Desde allí, Margarita Belén se encuentra a unos 20 a 25 minutos en automóvil por la Ruta Nacional 11.

En micro

Diversas empresas de larga distancia conectan Buenos Aires con la ciudad de Resistencia. Una vez en la terminal chaqueña, se puede continuar el trayecto hacia Margarita Belén en remís, taxi o transporte interurbano.

FestivalGastronomíaTurismoChaco
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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