Se acerca el Festival Provincial del Turismo Termal: cuándo es, grilla y cómo llegar desde Buenos Aires

Festival Provincial del Turismo Termal. Foto: cordobainteriorinforma.com

Las Termas de El Quicho, en la localidad cordobesa de Serrezuela, volverán a convertirse en el escenario de uno de los festivales más importantes del norte provincial. El próximo sábado 11 de julio, se llevará a cabo la quinta edición del Festival Provincial del Turismo Termal, un evento que combinará música en vivo, gastronomía regional, bailes tradicionales y actividades para toda la familia.

El festival busca seguir consolidando a las Termas de El Quicho como uno de los principales destinos turísticos de la región, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un día al aire libre en un entorno natural, acompañado por la mejor música y la gastronomía típica del lugar.

El Quicho en Serrezuela. Foto: serrezuelaesturismo.com

Qué es el Festival Provincial del Turismo Termal y dónde se celebra

El Festival Provincial del Turismo Termal nació en 2022 con el objetivo de promocionar el turismo de Serrezuela y poner en valor el atractivo de sus aguas termales. En su primera edición, el evento contó con una cabalgata conmemorativa por el Día de la Independencia y la actuación del folclorista Indio Lucio Rojas, convocando a cientos de visitantes.

Con el paso de los años, la propuesta fue creciendo hasta convertirse en una cita obligada del calendario turístico provincial, sumando cada vez más artistas y actividades para toda la familia.

Cómo llegar a las Termas de El Quicho en Serrezuela

Las Termas de El Quicho están ubicadas en el norte de la provincia de Córdoba, en cercanías de la localidad de Serrezuela, y se convirtieron en uno de los destinos de turismo termal más elegidos por quienes buscan naturaleza y relax.

El Quicho en Serrezuela. Foto: serrezuelaesturismo.com

Desde Córdoba Capital en auto:

Tomar la Ruta Nacional 38 en dirección norte.

Recorrer aproximadamente 200 kilómetros hasta la localidad de Serrezuela.

Una vez allí, tomar la calle Amado Nervo y seguir las indicaciones hacia las termas.

Desde Serrezuela son unos 25 kilómetros por un camino de tierra en buen estado hasta el predio termal.

El último tramo del recorrido atraviesa un paisaje típico del monte cordobés, con vegetación autóctona y vistas cercanas a las Salinas Grandes. Si bien el camino es de ripio y tierra, suele ser transitable para autos particulares en condiciones normales.

Fecha y horarios confirmados: cuándo comienza la fiesta en Serrezuela

Fecha : Sábado 11 de julio.

Horario : Desde las 10:00.

Lugar: Termas de El Quicho, Serrezuela, Córdoba.

El Quicho en Serrezuela. Foto: serrezuelaesturismo.com

Qué actividades y shows en vivo se podrán disfrutar en el festival

La jornada comenzará desde las 10:00 y tendrá como gran atractivo la presentación de Los Quitapenas, quienes encabezarán una grilla artística que también incluirá la participación de academias de danza locales, la cantante de guaracha Abigail Granillo y el grupo folclórico Puebleros Riojanos.

La organización invita a disfrutar de una jornada en la que la música, las tradiciones y los paisajes serranos serán los protagonistas, con una propuesta que busca seguir impulsando el turismo termal y dar a conocer la riqueza cultural y gastronómica de la región.

Festival Provincial del Turismo Termal. Foto: redes sociales.

Opciones de alojamiento y camping: dónde dormir cerca de las termas de El Quicho

Quienes planean disfrutar de más de un día en las Termas de El Quicho cuentan con distintas alternativas para pasar la noche, desde acampar dentro del predio hasta hospedarse en alojamientos de la localidad de Serrezuela, ubicada a unos 25 kilómetros.

Camping en las Termas de El Quicho

La opción más elegida por los visitantes es el propio camping del complejo termal. Camping Termas de El Quicho ofrece espacio para carpas, casas rodantes y motorhomes, además de:

Sanitarios y vestuarios

Asadores y mesas

Proveeduría

Pequeño comedor con comidas regionales

Amplio predio rodeado por el monte cordobés

Es una opción ideal para quienes buscan una experiencia en contacto con la naturaleza y desean disfrutar de las aguas termales durante más de una jornada.

El Quicho en Serrezuela. Foto: serrezuelaesturismo.com

Alojamientos en Serrezuela

Para quienes prefieren mayor comodidad, Serrezuela ofrece hospedajes y posadas ubicados a pocos minutos del acceso a las termas. Entre las opciones se destacan:

Casa Ross Serrezuela

Hospedaje Tío Pocho

En Lo de Ricardo - Almacén y Hospedaje

Victoria Alojamiento

Casa Pueblo Alojamiento Familiar

Además, la localidad cuenta con otras casas de alquiler temporario y hospedajes familiares que suelen recibir visitantes durante los fines de semana y las vacaciones.