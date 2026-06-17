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Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei y encendió las alarmas: qué se sabe de su salud

El conductor de 82 años que trabaja en Crónica TV había sido dado de alta hace pocos días y según se supo, evitó acatar las recomendaciones de los médicos.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El conductor de 82 años volvió al Sanatorio Mater Dei por observación.
El conductor de 82 años volvió al Sanatorio Mater Dei por observación. Foto: Captura de pantalla Crónica TV
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Samuel “Chiche” Gelblung regresó al Sanatorio Mater Dei y el conductor de 82 años está en observación. Según se supo, desacató las recomendaciones de los profesionales de la salud tras el alta médica luego de haber estado casi un mes internado y alarmó al mundo de la televisión y el espectáculo.

De acuerdo a la información proporcionada por los periodistas de espectáculos Pablo Montagna y Laura Ubfal, “Chiche” presentó un cuadro febril que obligó a su regreso al Sanatorio Mater Dei por precaución.

"Aclaran que no es una internación como la anterior: permanece bajo control médico para que logren bajarle la fiebre“, indicó Montagna. ”El clima no ayuda y más allá de su internación reciente y del pedido familiar y profesional para que no salga, no hace caso“, dijo Ubfal.

Cabe recordar que el conductor tuvo una trombosis en el tobillo y durante su internación en el Sanatorio Mater Dei, estuvo en la Unidad de Terapia Intensiva debido al agravamiento de su salud. Fue dado de alta el pasado lunes 15 de junio y frente al cuadro febril y valores que no le dieron bien, se encuentra de vuelta en el centro médico.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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