Adiós a un emblema del folklore: murió a los 94 años un ícono de la música del norte argentino

Tenía 82 años y una gran carrera musical vinculada al folklore, tango, jazz y ritmos latinos. Foto: Canal 26

El mundo del folklore y la música popular despidió este miércoles a uno de sus referentes más destacados. Su legado incluye más de un centenar de composiciones y una amplia producción de arreglos para zambas, chacareras, huaynos, vidalas, milongas y tangos.

Desde el Instituto Nacional de la Música destacaron su aporte a la cultura argentina y expresaron sus condolencias a familiares, amistades y seres queridos del artista.

Dolor en la cultura del folklore: murió “Pato” Gentilini, un emblema de la música

El icónico músico folklorista plasmó la esencia del norte argentino en su obra Foto: Instituto Nacional de la música

Pianista, guitarrista, compositor y arreglador, Luis Víctor “Pato” Gentilini dedicó más de siete décadas de su vida a la música popular argentina.

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