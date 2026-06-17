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Adiós a un emblema del folklore: murió a los 94 años un ícono de la música del norte argentino

Trabajó codo a codo con algunos de los mejores poetas de su época. A lo largo de su carrera integró agrupaciones como Los Shalacos y Portal y sus Cumpas.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Tenía 82 años y una gran carrera musical vinculada al folklore, tango, jazz y ritmos latinos.
Tenía 82 años y una gran carrera musical vinculada al folklore, tango, jazz y ritmos latinos. Foto: Canal 26
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El mundo del folklore y la música popular despidió este miércoles a uno de sus referentes más destacados. Su legado incluye más de un centenar de composiciones y una amplia producción de arreglos para zambas, chacareras, huaynos, vidalas, milongas y tangos.

Desde el Instituto Nacional de la Música destacaron su aporte a la cultura argentina y expresaron sus condolencias a familiares, amistades y seres queridos del artista.

Dolor en la cultura del folklore: murió “Pato” Gentilini, un emblema de la música

El icónico músico folklorista plasmó la esencia del norte argentino en su obra
El icónico músico folklorista plasmó la esencia del norte argentino en su obra Foto: Instituto Nacional de la música

Pianista, guitarrista, compositor y arreglador, Luis Víctor “Pato” Gentilini dedicó más de siete décadas de su vida a la música popular argentina.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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