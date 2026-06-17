Adiós a un emblema del folklore: murió a los 94 años un ícono de la música del norte argentino

El mundo del folklore y la música popular despidió este miércoles a uno de sus referentes más destacados. Su legado incluye más de un centenar de composiciones y una amplia producción de arreglos para zambas, chacareras, huaynos, vidalas, milongas y tangos.
Desde el Instituto Nacional de la Música destacaron su aporte a la cultura argentina y expresaron sus condolencias a familiares, amistades y seres queridos del artista.
Dolor en la cultura del folklore: murió “Pato” Gentilini, un emblema de la música
Pianista, guitarrista, compositor y arreglador, Luis Víctor “Pato” Gentilini dedicó más de siete décadas de su vida a la música popular argentina.
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