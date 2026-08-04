La música, de luto: murió un histórico guitarrista que marcó una era en el flamenco

Guitarrista. Foto: X

El guitarrista flamenco Pepe Habichuela, una influyente figura y miembro de una destacada dinastía, murió a los 82 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, lamentaron el fallecimiento del artista en X.

José Antonio Carmona Carmona nació en Granada en 1944, y era nieto, hijo y hermano de guitarristas, y también padre de José Miguel Carmona, miembro de Ketama.

Pepe Habichuela compartió generación con figuras como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Enrique Morente, con quien colaboró estrechamente desde los años setenta, tras su debut en 1964 en el tablao Torres Bermejas de Madrid.

Pepe Habichuela. Foto: EFE

La carrera de Pepe Habichuela

Está considerado como una de las figuras más influyentes del flamenco, arte al que contribuyó abriendo nuevos caminos y promoviendo una evolución que ha ampliado públicos y escenarios.

“Se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos. Gracias por una vida entregada al arte y por engrandecer nuestro patrimonio cultural. Un abrazo a su familia y a sus seres queridos”, escribió en su mensaje el presidente del Gobierno.

Pepe Habichuela. Foto: EFE

En esta misma línea, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid apuntó: “Nadie hizo hablar la guitarra como Pepe Habichuela. Él se ha ido de esta tierra, pero nos deja su música”.»