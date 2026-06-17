Furor por Argentina en el Mundial 2026: lanzan promociones para viajar a Dallas, destino del próximo partido de la Selección

Hinchas argentinos en el Times Square, en la previa del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El triunfo de la Selección Argentina 3-0 ante Argelia volvió a reflejar la pasión que despierta el Mundial 2026 entre los hinchas argentinos. Tras el partido del martes, Despegar informó que se registró un incremento del 123% en las búsquedas hacia Dallas, sede del próximo encuentro de la “Albiceleste”, lo que demuestra cómo cada resultado positivo genera un impacto inmediato en el interés por viajar. En ese contexto, la empresa lanzó una serie de promociones y descuentos.

Los fanáticos de la “Scaloneta” viven cada partido con intensidad: se emocionan, se ilusionan y muchas veces definen su viaje a último momento. Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay señaló que históricamente la compañía observa que “cuando la Selección tiene un buen desempeño, el entusiasmo se traduce rápidamente en un aumento de búsquedas y reservas”, impulsado por el deseo de acompañar al equipo de cerca.

En ese sentido, la expectativa de seguir avanzando en la Copa del Mundo, sumada a la pasión que genera el torneo más importante del fútbol, lleva a muchos hinchas a armar las valijas sobre la marcha y sumarse a la experiencia única de alentar a la Selección Argentina en primera persona.

Sacar pasajes de avión. Foto: Magnific

Cuáles son las promociones de Despegar

Para acompañar esta tendencia, Despegar activó la campaña “90 minutos de descuentos”, una propuesta de promociones relámpago diseñada para estar presente en el momento de mayor entusiasmo de los hinchas y transformar la conversación en oportunidades concretas de viaje.

Entre las próximas oportunidades se destacan descuentos de hasta 20% en vuelos, hoteles y paquetes a destinos como Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Europa, Japón y Argentina.

Las promociones incluyen:

15% de descuento en paquetes a Colombia con Avianca

15% de descuento en vuelos y paquetes a México con Copa Airlines

15% de descuento en vuelos y paquetes a EEUU con American Airlines

15% de descuento en vuelos a Brasil con Gol

15% de descuento en vuelos a Japón con Latam

15% de descuento en vuelos nacionales pagando con Santander

Promociones de Despegar para disfrutar el Mundial 2026

Viajes a Dallas (partidos 22 y 27 de junio):

Paquete de viaje por 6 noches (del 21 al 28 de junio) a $2.716.779: incluye vuelo con una escala ida y una escala de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, piscina, gimnasio y estacionamiento gratis (precio por persona).

Paquete de viaje por 6 noches (del 21 al 28 de junio) a $2.743.519. Incluye vuelo con una escala ida y una escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido (precio por persona).