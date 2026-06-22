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De celeste y blanco: los looks de las mujeres de la Selección para el partido de Argentina contra Austria

A través de sus historias de Instagram, esposas y novias de los futbolistas argentinos compartieron los outfits elegidos para acompañar a la Scaloneta.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Ludmila Isabella; Carolina Calvagni; Valentina Cervantes.
Ludmila Isabella; Carolina Calvagni; Valentina Cervantes. Foto: Instagram.
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Mientras la Selección Argentina enfrenta a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, las esposas y novias de los futbolistas compartieron en sus redes sociales cómo viven una nueva jornada alentando a sus parejas. A través de historias de Instagram, varias de ellas mostraron los looks elegidos para acompañar a la “Albiceleste” en un partido clave.

Entre las protagonistas estuvieron Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni, Camila Galante, Emilia Ferrero, Yazmín Jaureguy y Ludmila Isabella. Fieles a la tradición que acompaña a la Scaloneta desde hace años, las parejas de los jugadores apostaron por prendas con los colores argentinos, camisetas de la Selección y distintos accesorios inspirados en el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras la Selección Argentina disputa un nuevo compromiso en el Mundial 2026 frente a Austria, las esposas y novias de los futbolistas también se llevaron parte de la atención en las redes sociales. Foto: REUTERS

Las mujeres de la Scaloneta marcaron tendencia: los looks que eligieron para Argentina vs. Austria

Algunas eligieron compartir imágenes desde las tribunas, mientras que otras exhibieron los detalles de sus outfits antes de dirigirse al estadio para alentar a la Selección, ya sea solas o acompañadas por sus familias.

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez. Foto: Instagram.
Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez. Foto: Instagram.
Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. Foto: Instagram.
Ludmila Isabella, novia de Nicolás González. Foto: Instagram.
Yazmín Jaureguy, novia de Valentín Barco, Foto: Instagram.
Camila Galante, esposa de Leandro Paredes. Foto: Instagram.

Con Argentina y Austria disputando uno de los encuentros más esperados de la jornada, las redes sociales volvieron a convertirse en una extensión de la pasión mundialista. Y, una vez más, las mujeres de la Selección aprovecharon la ocasión para demostrar su apoyo al equipo con looks cargados de celeste y blanco.

Selección ArgentinaMundial 2026Looks
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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