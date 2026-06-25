Adiós a un joven talento del folklore argentino: a los 38 años, murió un reconocido artista que enluta a la Patagonia

Río Negro despide a un artista único que compartió su amor por el folklore con gran pasión. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com

La Patagonia argentina se encuentra sumida en un profundo dolor ante la trágica e inesperada partida de una figura entrañable para la cultura local. La noticia de la muerte de Gastón Alfredo Valdebenito, de 38 años, generó una inmensa conmoción no solo en su comunidad natal, sino en todos aquellos que compartieron su pasión por el folklore y las tradiciones nacionales en Argentina.

El trágico suceso, que tuvo lugar en la provincia de Río Negro, más precisamente en la zona de influencia del Valle Medio, apagó la vida de un hombre que dedicó gran parte de sus días a mantener vivas las raíces del folklore. Su repentina partida deja un vacío inmenso en las instituciones por las que transitó, marcando a fuego el corazón de sus vecinos, amigos y familiares que hoy lo despiden con profunda tristeza.

Quién era Gastón Alfredo Valdebenito

Gastón Alfredo Valdebenito era un hombre de 38 años profundamente arraigado a su comunidad en Coronel Belisle, un rincón muy querido de la Patagonia argentina. No era solo un vecino más; era una presencia constante y amigable en la vida cotidiana de muchas personas. Se desempeñaba con gran dedicación como portero en la Escuela N° 78, donde se había ganado el inmenso afecto de los docentes, alumnos y directivos a lo largo de los años.

Gastón Alfredo Valdebenito, bailarín y un apasionado del folklore, tenía 38 años. Foto: El Cordillerano

Además de su valioso rol en el ámbito educativo, Gastón era un hombre de múltiples inquietudes y un firme deseo de superación personal. Cursaba actualmente la carrera de Recursos Hídricos en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (Ceaer), específicamente en la sede ubicada en Chimpay, lo que demostraba su enorme compromiso con el desarrollo de la región del Valle Medio.

La trágica noticia de su fallecimiento generó un impacto devastador e inmediato. Rápidamente, las redes sociales de Río Negro se inundaron de mensajes de dolor, acompañados de innumerables muestras de cariño y sentidas condolencias dirigidas a sus seres queridos. Quienes lo conocieron destacan, por sobre todo, su inmensa calidez humana, su alegría contagiosa y su compromiso inquebrantable con las actividades culturales que daban vida a la localidad.

Grave accidente en la Ruta Nacional 22: qué sucedió

El fatal desenlace tuvo lugar durante la noche del miércoles 24 de junio de 2026. De acuerdo con los datos aportados por fuentes locales y el sitio informativo 7 en Punto, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 22:10 horas, en un tramo de intenso tránsito. El grave accidente se registró sobre la Ruta Nacional 22, específicamente a la altura del kilómetro 1030, una vía fundamental para la conexión territorial en Argentina.

Según la información preliminar que ha trascendido hasta el momento, el impacto fue sumamente violento y en él se vieron involucrados tres vehículos: un camión de carga, un automóvil particular y una motocicleta. Las circunstancias exactas que llevaron a este desenlace todavía son materia de estricta investigación, y las autoridades policiales aún no han informado oficialmente las causas que originaron la colisión múltiple.

Tras el fuerte impacto, se desplegó un enorme operativo de emergencia en la zona. Personal de los servicios médicos, bomberos voluntarios y efectivos de las fuerzas de seguridad trabajaron denodadamente en el lugar durante varias horas para asistir a las víctimas y realizar los peritajes correspondientes. Hasta el momento, no se han difundido detalles adicionales de manera oficial sobre el estado de salud del resto de las personas involucradas ni la mecánica exacta del siniestro.

Valdebenito era estudiante del CEAER e integrante del Elenco Folklórico Rionegrino. Foto: 7 en punto

Elenco Folklórico Rionegrino y toda su trayectoria en el folklore

La huella más profunda que deja Gastón en la memoria colectiva está estrechamente ligada a su amor por la música y las tradiciones. Durante una etapa fundamental de su vida, formó parte del prestigioso Elenco Folklórico Rionegrino, destacándose como un talentoso bailarín que llevaba el ritmo del folklore en la sangre. Su paso por esta emblemática agrupación dejó recuerdos imborrables en sus excompañeros de escenario.

Ante la triste y dolorosa noticia, las instituciones no tardaron en manifestar públicamente su enorme pesar. Desde el perfil oficial del elenco, compartieron un sentido y emotivo mensaje para honrar su memoria: “Despedimos a nuestro exbailarín Gastón Valdebenito. Acompañamos a su familia en tan doloroso momento. Te vamos a recordar siempre con tu hermosa sonrisa y tus ganas incansables de seguir danzando”.

Asimismo, la comunidad educativa le rindió un respetuoso tributo. La Escuela N° 78 emitió un comunicado anunciando la suspensión de las actividades por duelo: “Con mucho pesar y gran dolor, comunicamos la suspensión de clases ante el fallecimiento de nuestro querido portero”. En el mismo escrito, agregaron unas sentidas palabras de despedida: “Nuestra institución educativa acompaña y abraza ante su dolorosa partida a cada miembro de su familia, hijos, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de estudio y de trabajo y comunidad de Belisle. Siempre estarás en nuestros corazones y te recordaremos afectuosamente querido Gastón”.