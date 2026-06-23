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Fueron furor en Cosquín, conquistaron Viña y ahora llegan a Mendoza: la nueva generación del folklore que revoluciona la música popular

Una de las propuestas más convocantes de la nueva escena folklórica desembarca en agosto con “Mate y Folklore Tour”, una gira que mezcla tradición, energía actual y una conexión directa con el público que no para de crecer.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Guitarra criolla.
Guitarra criolla. Foto: Chango Spasiuk
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El Teatro Mendoza será escenario de uno de los shows más convocantes del folklore actual el próximo 8 de agosto. El evento será en el marco de la llegada de “Mate y Folklore Tour”, una propuesta elaborada por el dúo musical Campedrinos, que viene marcando el pulso del género en todo el país.

Las entradas ya están disponibles en Entradaweb, en medio de una fuerte expectativa por una gira que viene agotando localidades en distintas ciudades. El regreso a la provincia se da después de un paso destacado por la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde la respuesta del público volvió a dejar en claro el crecimiento de esta propuesta dentro del circuito folklórico.

Campedrinos: un ascenso en el folklore que dejó de ser promesa

El proyecto, encabezado por Sergio Prada y Agustín Fantili, se consolidó en los últimos años como uno de los nombres más fuertes de la nueva generación del folklore argentino.

El punto de quiebre llegó con el Premio Consagración en Cosquín, al que luego se sumó su participación en el Festival de Viña del Mar, donde lograron imponerse ante uno de los públicos más exigentes de Latinoamérica.

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Con paso firme por festivales y escenarios masivos, el proyecto consolida su lugar en el folklore contemporáneo. Foto: Campedrinos

Lejos de quedarse en ese impulso, el crecimiento continuó con una propuesta escénica que combina cercanía, identidad y una lectura actual del folklore.

Una gira pensada para todo el país

El “Mate y Folklore Tour” se desarrollará entre agosto y octubre de 2026 con fechas en Córdoba, San Juan, Santa Fe, Corrientes, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Trelew, Carmen de Patagones y una parada internacional en Montevideo.

El formato del show busca algo más que un recital: propone un encuentro donde la música se comparte, con momentos íntimos, versiones renovadas y un clima que invita a vivir el folklore desde otro lugar. En paralelo, el dúo avanza con nuevo material y una etapa creativa marcada por la exploración.

Nueva música y búsqueda sonora de Campedrinos

Recientemente presentaron Bailarina Carpera, primer adelanto de Zambas, su próximo disco, centrado en el universo de las zambas románticas con un enfoque contemporáneo.

El tema, con un perfil más festivo y bailable, sintetiza la identidad del proyecto: tradición folklórica con energía actual. Con más de 150 millones de reproducciones, el crecimiento también se refleja en plataformas digitales.

Con paso firme por festivales y escenarios masivos, el proyecto consolida su lugar en el folklore contemporáneo. Foto: Campedrinos

Cruces que amplían el folklore

En sus últimos shows, compartieron escenario con artistas como Milo J, Nahuel Pennisi y Natalie Pérez, generando cruces que expanden el género y lo acercan a nuevas audiencias. La fecha en Mendoza forma parte de ese recorrido que confirma su lugar como uno de los fenómenos más fuertes del folklore actual.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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