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A 18 años del estreno de Camp Rock en Disney: de los Jonas Brothers a Demi Lovato, cómo están los protagonistas hoy

La película protagonizada por los Jonas Brothers y Demi Lovato se estrenó en 2008 por la pantalla de Disney cuando eran apenas unos adolescentes. Así se ven en la actualidad.

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Cómo están los protagonistas de Camp Rock a 18 años del estreno de la película de Disney.
Cómo están los protagonistas de Camp Rock a 18 años del estreno de la película de Disney. Foto: Disney
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Camp Rock es de una de esas películas de Disney que los nacidos en los años 90 seguramente recordarán. Se estrenó en 2008 en la pantalla del reconocido canal infantil con la presencia de los Jonas Brothers, la boy band de aquel momento. Kevin, Nick y Joe Jonas eran los ídolos de todas las adolescentes de esos años.

Con su hit “S.O.S”, lanzado en 2007 para su segundo álbum homónimo, lograron el éxito internacional, tanto así que en 2009 se presentaron en la Argentina en el Estadio Más Monumental de River Plate ante más de 45 mil fanáticos. Demi Lovato, co-protagonista del filme, los acompañó como artista invitada.

A 18 años del estreno de la primera película, Disney decidió lanzar Camp Rock 3 (la segunda parte se estrenó en 2010) con un elenco totalmente renovado, aunque con la participación de sus protagonistas originales ahora reconvertidos en profesores del famoso campamento musical.

De qué trata Camp Rock

La primera película de Camp Rock se centra en la vida de Mitchie Torres (Demi Lovato), una adolescente con un inmenso talento para el canto. Sin embargo, debido a su timidez, la joven oculta su habilidad por el miedo al “qué dirán”.

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Aún así asiste a Camp Rock gracias a que su madre consigue un trabajo allí como cocinera. En el lugar, conoce a Shane Gray (Joe Jonas), una estrella de rock rebelde y arrogante del que, poco a poco, se irá enamorando.

De Demi Lovato a Joe Jonas: cómo están hoy los protagonistas de Camp Rock

Mucho tiempo pasó desde el lanzamiento de la primera película de Camp Rock y, por supuesto, sus protagonistas cambiaron tanto profesional como físicamente. En esos años, rondaban los 17 años y hoy pasan los 30. Algunos, incluso, formaron sus propias familias y dejaron la actuación por completo.

Joe Jonas

El protagonista de la película y también líder de los Jonas Brothers hoy tiene 36 años y después del lanzamiento del filme, siguió en el canal infantil-junto a sus hermanos- con la serie Jonas, disponible actualmente en Disney+ y que giraba en torno a su vida como músicos y estrellas adolescentes.

Si bien continuó lanzando música con los Jonas Brothers, en 2015, formó su propia banda DNCE, conocida por el single Cake by the Ocean. Finalmente, cuatro años más tarde, volvió a los escenarios con sus hermanos con quienes publicó tres álbumes más.

Cómo están los protagonistas de Camp Rock a 18 años del estreno de la película de Disney
Joe Jonas, cantante y actor. Foto: Canal 26

Joe se casó con la actriz británica Sophie Turner (Game of Thrones) y juntos tuvieron dos hijos. Sin embargo, después de cinco años en pareja, en 2024, decidieron divorciarse.

Demi Lovato

Luego de Camp Rock, la actriz estadounidense también tuvo su propia serie en Disney llamada Sonny with a Chance y, más tarde, fue jurado en The X Factor. Demi, hoy de 33 años, encaminó su carrera hacia la música y, de hecho, lanzó diversos temas exitosos como Heart Attack, Cool for the Summer y Sorry Not Sorry. Está casada con el cantante Jordan Lutes y tiene más de 147 millones de seguidores en Instagram que continúan pendientes de su discografía.

Cómo están los protagonistas de Camp Rock a 18 años del estreno de la película de Disney
Demi Lovato hoy tiene 33 años. Foto: Canal 26

Nick Jonas

Al igual que su hermano Joe, después de Camp Rock, Nick se lanzó como solista en 2015 y logró éxito comercial con su single Jealous. Pero, en 2019, regresó finalmente con los Jonas Brothers. De hecho, tras esta vuelta musical, la banda se presentó en dos ocasiones en el Movistar Arena, en 2024 y 2026.

Nick Jonas está casado con la actriz india, Priyanka Chopra, desde 2018. Además, en 2022, se convirtieron en padres de una niña.

Cómo están los protagonistas de Camp Rock a 18 años del estreno de la película de Disney
Nick Jonas se casó con Priyanka Chopra. Foto: Canal 26

Kevin Jonas

De los tres hermanos, es, quizás, el del perfil más bajo. Kevin acompaña en la banda como guitarrista y es el mayor del clan. Hoy tiene 38 años y está casado con Danielle Jonas y juntos tienen dos hijas. El músico lanzó solo un single en solitario, en 2025, aunque también protagonizó con su esposa el reality Married to Jonas, en donde en cada episodio daban a conocer su cotidianidad.

Cómo están los protagonistas de Camp Rock a 18 años del estreno de la película de Disney
Kevin, el mayor de los Jonas Brothers. Foto: Canal 26

Meghan Martin

La actriz daba vida a la villana de Camp Rock, Tess Tyler. Luego del éxito de la película, Martin continuó en Disney en otros programas como Zack y Cody y Jessie. También tuvo un breve paso por la escena musical, pero a los pocos años decidió alejarse de la exposición. Siguió trabajando como actriz de doblaje para videojuegos y en teatro. Además, se mudó a Londres, donde vive actualmente con su marido, Oli Higginson.

Cómo están los protagonistas de Camp Rock a 18 años del estreno de la película de Disney
Martin vive en Londres con su esposo. Foto: Canal 26

Alyson Stoner

La “mejor amiga” de Mitchie también se alejó del mundo del cine y de las series. A sus 33 años, tiene una fuerte presencia en redes como creadora de contenido y donde expone sus trabajos como coreógrafa y bailarina.

Cómo están los protagonistas de Camp Rock a 18 años del estreno de la película de Disney
Alyson Stoner ahora se dedica a la danza. Foto: Canal 26

Cuándo se estrena Camp Rock 3

Camp Rock 3 se estrena este 14 de agosto en la plataforma Disney+ y contará con la presencia de los Jonas Brothers (Nick, Joe y Kevin) y de Demi Lovato en sus personajes originales pero ahora como mentores de los alumnos del campamento. El objetivo de la banda de Shane Gray es descubrir nuevos talentos musicales.

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