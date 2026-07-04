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Taylor Swift y Travis Kelce se casaron: el acuerdo prenupcial que protegería su fortuna millonaria

Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron y la enorme fortuna de la cantante habría quedado protegida por un estricto acuerdo prenupcial.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce Foto: REUTERS
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La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce sumó un nuevo capítulo. La pareja se casó en una ceremonia celebrada en Madison Square Garden, Nueva York, con una fuerte presencia de celebridades, familiares y figuras del deporte. Según reportes internacionales, la boda fue confirmada por representantes de la cantante y tuvo como uno de sus detalles más llamativos la participación de Adam Sandler como oficiante.

El evento generó una enorme repercusión mundial. Afuera del estadio, las pantallas mostraron el mensaje“JUST&T MARRIED!”, un guiño a las iniciales de Taylor y Travis que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos. Además, trascendió que la pareja no habría tenido damas de honor ni padrinos tradicionales: Austin Swift, hermano de la cantante, ocupó un rol especial, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador, fue el mejor hombre.

La fortuna de Taylor Swift supera por millones a la de Travis Kelce

Aunque ambos son exitosos en sus respectivas carreras, la diferencia económica entre Taylor Swift y Travis Kelce es enorme. La artista es considerada una de las mujeres más poderosas de la industria musical y su patrimonio estaría valuado cerca de los 2.000 millones de dólares, impulsado por sus giras, regalías, catálogo musical, derechos de autor, propiedades y negocios vinculados a su marca personal.

Travis Kelce y Taylor Swift se casaron en el Madison Square Garden. Foto: Infobae

Travis Kelce, por su parte, también posee una fortuna destacada. El jugador de los Kansas City Chiefs habría construido un patrimonio estimado entre 70 y 90 millones de dólares, gracias a sus contratos en la NFL, acuerdos publicitarios, inversiones y proyectos mediáticos, entre ellos el podcast New Heights, que comparte con su hermano Jason.

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La comparación deja en evidencia una brecha millonaria. Si bien Kelce es una figura de primer nivel dentro del fútbol americano, la fortuna de Swift lo supera ampliamente y por eso el acuerdo prenupcial se transformó en uno de los temas más comentados tras la boda.

Cómo sería el acuerdo prenupcial que protegería los bienes de Taylor Swift

Aunque los detalles privados del documento no fueron revelados públicamente, especialistas en derecho familiar sostienen que una pareja con semejante nivel de patrimonio suele firmar un acuerdo prenupcial extremadamente detallado. En este caso, el contrato habría tenido como objetivo central proteger los bienes previos al matrimonio y ordenar qué ocurriría con los ingresos futuros de cada uno.

Una de las fórmulas más probables sería la conocida como“lo tuyo, lo mío y lo nuestro”. Esto significa que cada uno conservaría lo que ya tenía antes de casarse, mientras que solo los bienes adquiridos en conjunto durante el matrimonio podrían considerarse compartidos.

En el caso de Taylor Swift, el acuerdo debería contemplar activos de altísimo valor: su catálogo musical, regalías, derechos editoriales, marcas registradas, ganancias por giras, propiedades, inversiones y futuros proyectos artísticos. Para una artista de su magnitud, sus canciones no son solo parte de su carrera: también son un activo económico capaz de generar ingresos durante décadas.

Por qué el patrimonio musical de Taylor Swift es clave

Uno de los puntos centrales del acuerdo prenupcial sería la propiedad intelectual. A diferencia de otros bienes, la música puede seguir generando ingresos por streaming, licencias, reediciones, uso comercial y derechos de autor mucho tiempo después de haber sido publicada.

El cartel que apareció en el Madison Square Garden. Foto: X

Por eso, el equipo legal de Swift habría buscado blindar todo lo relacionado con su obra: grabaciones, composiciones, regalías, derechos de publicación y control creativo. También podrían haberse incluido cláusulas vinculadas a confidencialidad, uso de imagen, manejo de empresas, propiedades en distintos estados y protección de futuras ganancias.

Este tipo de documento no necesariamente implica desconfianza. En matrimonios con fortunas millonarias, un acuerdo prenupcial funciona como una herramienta de orden y prevención. Su objetivo es evitar conflictos legales, proteger marcas personales y definir con claridad qué pertenece a cada parte.

Travis Kelce también tendría bienes para proteger

Aunque la fortuna de Taylor Swift es mucho mayor, Travis Kelce también tendría motivos para resguardar su patrimonio. El deportista cuenta con ingresos derivados de su carrera en la NFL, acuerdos comerciales, apariciones públicas, inversiones y proyectos de entretenimiento.

Además, su imagen creció de manera exponencial desde que comenzó su relación con la cantante. Su nombre dejó de estar ligado únicamente al deporte y pasó a ocupar un lugar privilegiado dentro de la cultura pop. Por eso, un acuerdo prenupcial también podría proteger sus contratos, negocios y futuros ingresos fuera del campo de juego.

La boda que mezcló amor, fama y millones

La boda entre Taylor Swift y Travis Kelce no solo fue un acontecimiento romántico: también se convirtió en un fenómeno mediático global. Fanáticos, medios internacionales y figuras del entretenimiento siguieron cada detalle de una ceremonia que combinó música, deporte, celebridades y una fortuna difícil de dimensionar.

Ahora que ya están casados, el foco quedó puesto en el acuerdo que habría blindado el imperio económico de Taylor Swift. Con una fortuna que supera por miles de millones a la de su esposo, la cantante habría tomado todas las precauciones necesarias para proteger el patrimonio que construyó durante años de carrera.

Más allá del lujo y la expectativa, la unión de Taylor Swift y Travis Kelce marca el comienzo de una nueva etapa para una de las parejas más famosas del mundo. Pero también confirma algo: cuando el amor se mezcla con una fortuna de semejante magnitud, los papeles legales pueden ser tan importantes como el “sí, quiero”.

Taylor SwiftTravis KelceCasamiento
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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