Es figura en Outlander, vistió la camiseta de Argentina de cara al partido ante Inglaterra y confesó su sueño de venir al país

Ian y Rachel, Outlander. Foto Starz

Para los fanáticos de Outlander, Escocia es como la Tierra Prometida, ese lugar al que alguna vez iremos. Incluso durante la Copa FIFA 2026 simpatizamos por su selección, que estuvo 28 años sin ser parte de un Mundial. Y ahora, cuando la albiceleste se enfrenta con Inglaterra, sorprendió descubrir que el pueblo escocés está decididamente a favor de que hoy gane el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Tanto que ¡en los negocios de Edimburgo y Glasgow ya se acabaron las banderas de muestro país!

La propia serie de libros ofrece una explicación de este rechazo de los escoceses a los ingleses por haber intentado históricamente destruir su esencia: los clanes. La Batalla de Culloden es una muestra perfecta de esa situación. Pero igual llama la atención que se vuelquen tan favorablemente hacia nuestro país. A tal punto que las figuras públicas comenzaron a manifestarse abiertamente a favor de Lionel Messi y de todo el equipo.

La sorpresa de “Outlander”

La muestra más rutilante es la que acaba de dar el actor escocés de “Outlander” John Hunter Bell, mejor conocido por su rol de Young Ian. El joven intérprete demostró su conexión personal con nuestro país y su amor por la Selección Nacional al compartir en su cuenta de Instagram una foto de él de niño, con su abuela y usando su camiseta favorita de la Albiceleste.

John Hunter Bell y su amor por la Argentina. Foto: Instagram.

La frase que acompaña a la imagen lo dice todo: “Apenas un niño pequeño, su camiseta favorita de Argentina y su abuela”. Inmediatamente los fans de nuestro país empezaron a escribirle agradeciéndole el gesto. Hasta la mismísima Caitriona Balfe le dejó un corazón como comentario.

John Hunter Bell y su amor por la Argentina. Foto: Instagram.

Pero ahora se multiplicó el amor mutuo entre los fans locales y John, porque en perfecto castellano comentó: “No puedo creer cuántos de ustedes son de Argentina! Vamos Argentina! Ojalá algún día pueda conocer su hermoso país”. Y termina su posteo con una frase directa para propiciar una invitación que justificaría su viaje: “@argcomiccon estoy listo cuando ustedes lo estén!”, en clara referencia a la Argentina Comic Con, la convención que se hará en diciembre en Buenos Aires. ¡Vamos organizadores! ¡A coparse para traerlo!