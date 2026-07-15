Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

La Selección Argentina va por la séptima final de su historia y un bicampeonato que el mundo no ve desde hace 62 años

La clasificación al encuentro decisivo no solo ratifica la vigencia de una generación dorada, sino que también agrega un nuevo capítulo a una historia que atraviesa casi un siglo de fútbol. Ahora, buscará el bicampeonato ante España en New Jersey.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La eufórica celebración de la Selección Argentina tras el empate transitorio de Enzo Fernández ante Inglaterra.
La eufórica celebración de la Selección Argentina tras el empate transitorio de Enzo Fernández ante Inglaterra. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Selección Argentina volverá a estar donde siempre soñó estar: en una final del Mundial. El próximo domingo 19 de julio, desde las 16:00, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a España en el MetLife Stadium de New Jersey, con la posibilidad de defender la corona conquistada en Qatar 2022 y alcanzar una marca que ningún seleccionado logra desde hace más de seis décadas: ser bicampeón del mundo.

La clasificación al encuentro decisivo no solo ratifica la vigencia de una generación dorada, sino que también agrega un nuevo capítulo a una historia que atraviesa casi un siglo de fútbol. Será la séptima final mundialista para la Argentina, una cifra que la confirma entre las potencias más importantes de la competencia más trascendente del deporte.

Luego de los triunfos ante Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto y Suiza, la “Albiceleste” llegará al encuentro por el título con la posibilidad de conseguir un octavo triunfo en apenas 33 días de competencia. Del otro lado estará España, pero el principal rival parece ser la propia historia.

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra
La Selección Argentina eliminó agónicamente a Inglaterra en semifinales y avanzó a la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Argentina busca un bicampeonato histórico que nadie logra desde 1962

La conquista de una nueva Copa del Mundo colocaría a la Selección en un lugar de privilegio absoluto. Desde que Brasil enlazó los títulos de Suecia 1958 y Chile 1962, ninguna selección consiguió defender exitosamente el campeonato mundial.

Contenido Recomendado

Remontada histórica de Argentina:en 6 minutos de infarto, se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final del Mundial con España

Remontada histórica de Argentina: en 6 minutos de infarto, se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final del Mundial con España

Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló donde verá la final ante España

Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló donde verá la final ante España

Por eso, la final ante España excede el valor de una estrella más. Argentina tiene la chance de convertirse en el primer bicampeón del mundo en 62 años y de consolidar una hegemonía pocas veces vista en la historia moderna del fútbol.

El ciclo conducido por Lionel Scaloni ya consiguió romper numerosos registros con la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima ante Italia, la Copa América 2024 y el Mundial de Qatar 2022. Ahora, va por el desafío más grande de todos: sostenerse en la cima.

Las siete finales mundialistas que marcaron la historia de la Selección

La primera aparición argentina en una definición por el título ocurrió en Uruguay 1930, en la edición inaugural de la Copa del Mundo. Aquel equipo perdió 3 a 2 ante el seleccionado anfitrión en el estadio Centenario y comenzó una extensa espera.

Recién 48 años más tarde la “Albiceleste” regresó a una final. En Argentina 1978, con Mario Alberto Kempes, Daniel Passarella y Ubaldo Fillol como figuras emblemáticas, el equipo dirigido por César Luis Menotti conquistó la primera Copa del Mundo de su historia.

La Selección Argentina consiguió su segundo título en el histórico Mundial de México 1986. Foto: NA.

El siguiente gran capítulo llegó en México 1986. Bajo la conducción de Carlos Salvador Bilardo y con un brillante Diego Armando Maradona, Argentina realizó una campaña inolvidable. Después de superar a Corea del Sur y Bulgaria en la fase de grupos, eliminó a Uruguay, Inglaterra y Bélgica antes de imponerse a Alemania en la final para alcanzar la segunda estrella.

La defensa del título estuvo muy cerca de concretarse en Italia 1990. El conjunto albiceleste eliminó a Brasil, Yugoslavia e Italia, con Sergio Goycochea como héroe de los penales, pero terminó cayendo ante Alemania en una final que quedó marcada por la polémica.

De las frustraciones mundialistas al regreso a una final después de 24 años

Tras la generación de Maradona, comenzaron años complejos para la Selección. La eliminación en octavos de final de Estados Unidos 1994, en medio del recordado episodio que derivó en el histórico “me cortaron las piernas”, abrió una etapa de decepciones.

Diego Maradona, mundial de Estados Unidos 1994.
“Me cortaron las piernas”, expresó Diego Maradona en el recordado Mundial de Estados Unidos 1994.

Argentina fue eliminada en cuartos de final en Francia 1998, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Entre esos golpes también quedó la frustrante participación de Corea del Sur-Japón 2002, cuando el equipo dirigido por Marcelo Bielsa no logró superar la fase de grupos.

El quiebre llegó en Brasil 2014. Con Alejandro Sabella en el banco y Lionel Messi como líder futbolístico, la Selección volvió a instalarse entre los cuatro mejores por primera vez en 24 años. La experiencia de Rusia 2018, con una agónica clasificación a octavos de final y la posterior eliminación ante la Francia de Kylian Mbappé, sería apenas una escala antes del gran despegue.

La era Scaloni quiere seguir escribiendo páginas doradas

La llegada de Scaloni cambió el rumbo de la Selección. La obtención de la Copa América 2021 en el Maracaná terminó con una sequía de 28 años sin títulos y abrió una etapa de éxitos que revitalizó al fútbol argentino. Después llegaron la contundente consagración en la Finalissima frente a Italia en Wembley y el bicampeonato de América logrado en 2024. Pero el momento cumbre de este proceso fue la conquista del Mundial de Qatar 2022.

El festejo de la Selección Argentina en Qatar 2022. Foto: Reuters.
La Selección Argentina obtuvo su tercera estrella dorada en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Reuters.

Aquel torneo comenzó con la inesperada derrota ante Arabia Saudita, aunque el equipo mostró una recuperación inmediata con los triunfos frente a México y Polonia. Más tarde eliminó a Australia, dejó en el camino a Países Bajos en una dramática definición por penales y goleó a Croacia para clasificarse a la final. Allí protagonizó junto a Francia una de las definiciones más espectaculares de la historia de la Copa del Mundo. Tras igualar 3 a 3 en 120 minutos y sobrevivir a la reacción encabezada por Mbappé, Argentina se impuso en los penales y obtuvo la tercera estrella.

Cuatro años después, vuelve a encontrarse frente a una oportunidad única. La séptima final mundialista no representa solamente la posibilidad de sumar un nuevo título. También ofrece la chance de construir una dinastía, convertirse en el primer bicampeón del siglo XXI y ratificar que esta generación ya ocupa un lugar privilegiado entre las más importantes de toda la historia del fútbol.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección InglaterraSelección España
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Las mejores fotos de Argentina-Inglaterra:del nerviosismo al gol salvador de Lautaro Martínez

    Las mejores fotos de Argentina-Inglaterra: del nerviosismo al gol salvador de Lautaro Martínez

  2. “Las Malvinas son argentinas”:la bandera que emocionó al país en el festejo de la Selección ante Inglaterra

    “Las Malvinas son argentinas”: la bandera que emocionó al país en el festejo de la Selección ante Inglaterra

  3. Los mejores memes que dejó Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

    Los mejores memes que dejó Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

  4. Así fue el último partido entre Argentina y España:una goleada histórica con Sampaoli en el banco y sin Lionel Messi

    Así fue el último partido entre Argentina y España: una goleada histórica con Sampaoli en el banco y sin Lionel Messi

  5. Video:los hinchas argentinos taparon el himno de Inglaterra con “el que no salta es un inglés”

    Video: los hinchas argentinos taparon el himno de Inglaterra con “el que no salta es un inglés”
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló donde verá la final ante España

Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló donde verá la final ante España

“¿Qué decís, loko?”:el cruce de Santiago Caputo con el titular de ATE por el partido de Argentina e Inglaterra

Victoria Villarruel palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un categórico mensaje:“Jugamos contra los piratas usurpadores”

Fin del misterio:el Gobierno confirmó si dará asueto por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

Economía

El dólar cortó una racha de tres ruedas seguidas de bajas y volvió a subir

El dólar cortó una racha de tres ruedas seguidas de bajas y volvió a subir

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en julio de 2026 tras el último aumento salarial

Crisis industrial:cerró una histórica empresa argentina tras 50 años y casi 100 trabajadores se quedaron sin trabajo

Pensiones No Contributivas:cuánto cobran los beneficiarios en agosto 2026 tras el aumento de ANSES

Internacionales

Escala la tensión en Medio Oriente:Irán afirmó que “responderá con toda su fuerza y capacidad a las agresiones estadounidenses”

Escala la tensión en Medio Oriente: Irán afirmó que “responderá con toda su fuerza y capacidad a las agresiones estadounidenses”

“Matamos a Trump”:el cartel gigante que mostró al presidente de EEUU en un ataúd en la plaza principal de Teherán

¿Qué pasará con los USD 15.000 millones de “El Mayo” Zambada?:así funciona el decomiso de bienes del narcotráfico en Estados Unidos

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona:la seguridad frustró el asalto y la Policía investiga