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Así llegó la Selección de España tras ganar el Mundial: la agenda incluye shows, festejos y recepción de la Familia Real

Tras arribar al país, los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente posaron con la Copa del Mundo para la clásica foto oficial sobre la pista.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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La llegada de la Selección de España a su país tras el título conseguido en el Mundial 2026.
La llegada de la Selección de España a su país tras el título conseguido en el Mundial 2026. Foto: EFE (J.J. Guillen)
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La Selección de España ya está en Madrid para celebrar el título del Mundial 2026 junto a miles de hinchas que coparán la Plaza de Cibeles, el tradicional punto de encuentro de los festejos deportivos en la capital.

El vuelo de Iberia que trasladó al plantel campeón aterrizó alrededor de las 14:30 (hora local) en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, luego de una demora respecto del horario previsto. Apenas descendieron de la aeronave, los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente posaron con la Copa del Mundo para la clásica foto oficial sobre la pista.

Unos 200 a 300 hinchas se acercaron hasta la Terminal 4 con banderas, camisetas y celulares para intentar saludar a los campeones. Sin embargo, la delegación abandonó el aeropuerto por un acceso reservado, por lo que no hubo contacto con el público.

Cómo es la agenda de la selección de España

La agenda oficial comenzó con una recepción de la Familia Real en el Palacio de la Zarzuela y continuará con una visita al Palacio de La Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá al plantel.

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Finalizados los actos institucionales, la selección iniciará una caravana en un autobús descapotable que recorrerá algunas de las principales avenidas de Madrid. El trayecto partirá desde la zona de Moncloa y pasará por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya y Serrano.

La llegada de la Selección de España a su país tras el título conseguido en el Mundial 2026. Foto: EFE (J.J. Guillen)

Posteriormente, el micro atravesará la Plaza de la Independencia y la Puerta de Alcalá, continuará por Alfonso XII y concluirá su recorrido en la calle Montalbán, junto a la Plaza de Cibeles, donde se desarrollará la celebración principal.

El acto central está previsto entre las 18:00 y las 24:00 (hora local), y el Ayuntamiento de Madrid estima que alrededor de 65.000 personas asistirán a los festejos en Cibeles y sus alrededores.

Durante la celebración habrá presentaciones de los jugadores, discursos, shows musicales y espectáculos en vivo. Entre los artistas confirmados figuran Ana Mena, Lola Índigo y Arde Bogotá, además de otras sorpresas preparadas para homenajear a los campeones.

Para garantizar la seguridad del evento, las autoridades desplegaron un amplio operativo con efectivos de la Policía Municipal, puestos sanitarios y cortes de tránsito en la Plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado, la calle Alcalá y distintos sectores de la Gran Vía.

La llegada de la Selección de España a su país tras el título conseguido en el Mundial 2026. Foto: EFE (Daniel González)

Las celebraciones comenzaron apenas finalizó la final del Mundial, cuando miles de españoles salieron a las calles para festejar la victoria por 1 a 0 sobre la Argentina. La Plaza de Cibeles, la Puerta del Sol y otros puntos emblemáticos de Madrid permanecieron colmados de hinchas durante gran parte de la madrugada.

Con el triunfo logrado en el alargue gracias al gol de Ferran Torres, España conquistó su segunda Copa del Mundo, 16 años después del histórico título obtenido en Sudáfrica 2010.

Selección EspañaMundial 2026Copa del Mundo
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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