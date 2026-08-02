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Así fue el pedido de disculpas de Rosalía en su primer show en Buenos Aires: “Mi amor por Argentina sigue intacto”

La cantante aprovechó el comienzo del show para disculparse por la polémica que generó tras republicar en sus redes un mensaje sobre la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Rosalía pidió disculpas tras sus dichos contra Argentina.
Rosalía pidió disculpas tras sus dichos contra Argentina. Foto: redes sociales.
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Rosalía inauguró este sábado su esperado “LUX Tour” en Buenos Aires con un mensaje dirigido al público argentino. Antes de comenzar el primer show de su gira en el país, la artista española pidió disculpas por la polémica que generó semanas atrás al compartir en sus redes sociales una publicación vinculada con la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

“Qué lío se armó aquel día. Simplemente sentí curiosidad, sin profundizar demasiado, y rápido hice un reposteo. Tremenda cagada, fue un error enorme. De verdad, nunca fue mi intención”, expresó visiblemente emocionada ante unas 15.000 personas que llenaron el estadio.

Rosalía pidió disculpas tras sus dichos contra Argentina. Video: X/RealTimeRating

Las palabras de la cantante fueron recibidas con una extensa ovación. Luego recordó el fuerte vínculo que mantiene con el público argentino desde sus primeros pasos en la escena internacional.

“Fue aquí donde viví una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi país. En el Lollapalooza de 2019 sentí que realmente había logrado mi sueño. Este lugar me ayudó a convertirme en quien soy hoy”, sostuvo.

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Rosalía también aseguró que siente un profundo agradecimiento por Argentina y remarcó: “Nada me dolería más que pensarais que no me importáis. Mi amor por el país sigue intacto. Siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la tierra”.

Rosalía pidió disculpas tras sus dichos contra Argentina. Foto: captura video.

Tras su discurso, el estadio estalló en aplausos y miles de fanáticos comenzaron a corear su nombre durante varios minutos, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Con ese mensaje dio inicio a la primera de las cuatro fechas programadas en Argentina, donde presentó su nueva etapa musical con una puesta en escena que despertó la euforia del público desde el comienzo.

Fans de Rosalía en el primer concierto en Argentina. Foto: EFE

Show de Rosalía: no se permitió el ingreso con banderas ni camisetas de fútbol

En la previa del recital, la organización difundió un estricto protocolo de ingreso que llamó la atención por la cantidad de elementos prohibidos.

Entre las principales restricciones figuró la prohibición de ingresar con banderas de países, camisetas de selecciones nacionales o clubes de fútbol, una medida que se conoció tras la controversia que envolvió a la artista por su publicación sobre la final del Mundial.

Fans de Rosalía en el primer concierto en Argentina. Foto: EFE

La decisión buscó evitar posibles manifestaciones dentro del estadio luego de que el episodio generara críticas en redes sociales e incluso pedidos de boicot por parte de algunos seguidores. Además, periodistas españoles radicados en Argentina, como Lola Cordero, cuestionaron la forma en que la cantante pidió disculpas, al considerar que su mensaje en redes sociales había resultado insuficiente.

El protocolo también prohibió el ingreso con bebidas, alimentos, mates, paraguas, cochecitos, computadoras, tablets, equipos fotográficos o de video profesionales, mochilas de gran tamaño, palos para banderas o selfies, además de armas, explosivos, pirotecnia, sustancias ilegales y objetos punzantes.

Fans de Rosalía en el primer concierto en Argentina. Foto: EFE

Rosalía volverá a presentarse este domingo, el martes 4 y el jueves 6 de agosto, completando cuatro funciones en Buenos Aires como parte de su gira mundial.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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