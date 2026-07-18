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Qué famosos viajarán a ver la final de Argentina y España este domingo en Nueva Jersey

El Mundial 2026 llega a su fin y celebridades tanto argentinas como extranjeras no se quieren perder el último partido que tendrá lugar en el MetLife Stadium. Quién confirmaron su presencia.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Qué famosos irán a ver la final España y Argentina.
Qué famosos irán a ver la final España y Argentina. Foto: Canal 26
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Argentina y España se verán las caras en una Copa del Mundo este domingo por primera vez tras 60 años. Jugarán nada menos que la final del Mundial 2026 en el Estadio MetLife de Nueva Jersey tratándose del evento deportivo del año, y aunque Estados Unidos no tenga una gran tradición vinculada a este deporte, una gran cantidad de famosos, ya aseguraron que viajarán a la ciudad para presenciar el partido.

Uno de los primeros confirmados para la final de Argentina y España es Tom Cruise. El actor estadounidense actuará como host en el show de apertura del encuentro. Así lo confirmó la propia FIFA en su canal X. Otros actores de Hollywood que estarán en el partido son Javier Bardem y Penélope Cruz.

Penélope Cruz en el Mundial 2026
Penélope Cruz en el Mundial 2026 Foto: REUTERS

Por otro lado, la familia real, conformada por el rey Felipe IV, la princesa Leonor y la reina Letizia también irán a Nueva Jersey y verán en un palco especial todo el partido. También estará presente el presidente de España, Pedro Sánchez. Por el lado argentino, Javier Milei afirmó que no viajará.

En tanto, se espera que estén la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dado que fueron organizadores de la primera etapa del torneo internacional.

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A su vez, la final de Argentina y España contará con la presencia de exfutbolistas como ya es costumbre. De España, estarán Iker Casillas y Carlos Puyol y de Argentina, Carlos Tevez y Kun Agüero, entre otros.

La familia real española estará en la final del Mundial 2026.
La familia real española estará en la final del Mundial 2026. Foto: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

Famosos argentinos que irán a la final del Mundial 2026

En cuanto a argentinos que ya están en Nueva Jersey para ver la final se encuentran la periodista Barbie Simons, Candela Ruggieri, Wanda y Zaira Nara, Barby Franco y el abogado Fernando Burlando.

Shows musicales durante la final de Argentina y España

La FIFA, a su vez, confirmó la presencia del polémico streamer Speed como host. Además, en la apertura habrá shows musicales de la cantante italiana Laura Pausini, el inglés Robbie Williams y las artistas estadounidenses Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson, quien cantará el himno de los Estados Unidos.

Robbie Williams dará un espectáculo en la apertura del partido. Foto: Sony Music

La Federación de fútbol internacional intenta organizar espectáculos similares a los que se dan en el SuperBowl, el show deportivo más grande de Estados Unidos que tiene lugar durante un partido de fútbol americano. Por eso, esta será la primera que habrá en una final de Copa del Mundo un recital en el entretiempo en los que se presentarán:

  • Shakira, quien interpretará Dai Dai, canción oficial del Mundial 2026
  • Coldplay
  • Madonna
  • Justin Bieber
  • BTS
  • Plaza Sésamo y Los Muppets
  • Gustavo Dudamel
Madonna, música, Reina del Pop, NA
Madonna dará un show en el entretiempo.

A pesar de la cantidad de músicos que se presentarán en el show de entretiempo, FIFA confirmó que todo el espectáculo durará solo 11 minutos para cumplir con el descanso tradicional de 17 minutos e iniciar el segundo tiempo del partido en horario.

FamososFarándulaMundial 2026Selección ArgentinaSelección España
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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