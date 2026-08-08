La despedida de Jorge Messi: como será el operativo de seguridad y el traslado hasta el cementerio en Rosario

Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Foto: Redes sociales

Lionel Messi llega desde Miami a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió en la madrugada del sábado a los 68 años. El capitán de la Selección Argentina estará acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, mientras la ciudad se prepara para recibirlo en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La despedida se realizará en el Cementerio Parque El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, en las afueras de Rosario. Allí permanecen los restos del padre del jugador de fútbol y se encuentra reunido el círculo más cercano de la familia.

Murió Jorge Messi Foto: Archivo

El objetivo del operativo será evitar la exposición pública de Messi y su familia para que puedan atravesar el duelo con la mayor privacidad posible. Por este motivo, el lugar permanecerá resguardado y con un gran despliegue de seguridad para evitar que los hinchas lleguen hasta el velorio, que será sumamente íntimo.

Cómo será el operativo para trasladar a Messi a despedir los restos de su padre en Rosario

El operativo de seguridad comenzó a desplegarse durante la tarde y contempla medidas tanto en el aeropuerto como en el recorrido hacia el Cementerio Parque El Prado.

Según trascendió, habrá presencia policial y personal de seguridad aeroportuaria para controlar el arribo del avión y el posterior traslado de la familia. Messi dejará el aeropuerto en un vehículo y se dirigirá directamente al cementerio parque, sin realizar actividades públicas ni detenerse en otros puntos de la ciudad.

La organización busca evitar una movilización masiva de personas y garantizar que el recorrido se realice con rapidez y seguridad.

Jorge Messi y su hijo Lionel Foto: Reuters

De qué murió Jorge Messi

La familia Messi había confirmado en junio que Jorge atravesaba un problema de salud y que se encontraba bajo seguimiento médico, aunque sin revelar detalles médicos. En aquel comunicado, el entorno del capitán argentino aclaró que solo la familia más cercana contaba con información precisa sobre su estado

El comunicado de la clínica de Rosario sobre la muerte de Jorge Messi. Foto: Captura

Tras conocerse la triste noticia, el Sanatorio Centro de Rosario lanzó un parte oficial en el cual indicó que el centro médico “cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha a las 02.00 hs”.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, añadió el texto. Y cerró: “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.