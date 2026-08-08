La emotiva entrevista a Jorge Messi que hizo llorar a Lionel a sus 20 años: “Te amamos, ojalá nunca cambies”

La entrevista que hizo emocionar al capitán de la Selección Argentina cuando tenía 20 años. Foto: Captura de pantalla

La muerte de Jorge Messi a los 68 años en Rosario volvió a poner en circulación una entrevista realizada en 2007, cuando Lionel Messi tenía apenas 20 años y comenzaba a consolidarse como una de las grandes figuras del Barcelona. El material se desprende del programa Fútbol y algo más conducido por el periodista rosarino Marcelo “El Pelado” Ramírez En aquel momento, Lionel había regresado a Rosario para visitar a su familia y reencontrarse con sus amigos, mientras avanzaba en sus primeros años como profesional en España.

El mensaje de Jorge Messi para Lionel cuando tenía 20 años. Video: Web.

Durante la charla, Messi habló sobre su relación con Rosario, sus recuerdos de Newell’s, sus compañeros y distintos aspectos de su vida personal. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos se produjo cuando la producción le mostró un mensaje que Jorge había grabado especialmente para su hijo.

El recuerdo de Lionel Messi sobre los momentos difíciles

En la entrevista, Leo recordó los primeros tiempos en Barcelona y las dificultades que atravesó junto a su familia después de dejar la Argentina para cumplir su sueño futbolístico. “Con los dos vivimos muchas cosas feas”, contó Messi. El entonces joven futbolista recordó que, durante aquellos primeros años, tanto él como su padre intentaban mostrarse fuertes pese a la situación que atravesaban.

“Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza cuando llegamos a Barcelona, o mi papá también, sin que lo vea o creyendo que yo no lo veía”, relató. Messi explicó que ambos trataban de ocultar su angustia y aparentaban estar bien frente al otro.

En medio de esa etapa, Jorge llegó a preguntarle si quería continuar con el proyecto en España o regresar a la Argentina. “Mi viejo llegó a preguntarme qué quería hacer cuando estábamos mal, si quería seguir o nos volvemos. Y yo quise seguir y él se quedó conmigo”, recordó Leo. El relato emocionó profundamente al futbolista, que en ese momento todavía tenía apenas 20 años y estaba dando sus primeros grandes pasos en el fútbol mundial.

El mensaje que Jorge Messi le dejó a su hijo

En el video, Jorge recordó las dificultades que habían atravesado como familia y destacó la manera en que lograron sobreponerse a esos momentos. “Sobre esos momentos no tan buenos, siempre salimos reforzados”, le había dicho a su hijo.

El padre de Messi también puso el foco en la persona detrás del futbolista y destacó sus cualidades más allá de su carrera deportiva. “Por encima de ser un buen jugador de fútbol, sos una excelente persona”, expresó Jorge en aquel mensaje.

Jorge Messi y Celia Cuccittini, junto a Lionel. Foto: Redes

También recordó los años que la familia pasó lejos de la Argentina y valoró el esfuerzo realizado para salir adelante. Según sus palabras, pese a las dificultades, lograron mantener la fortaleza y continuar con el proyecto que había comenzado con la carrera de Leo.

El mensaje terminó con una declaración afectuosa que hoy adquiere un significado todavía más profundo: “Te queremos, te amamos y ojalá nunca cambies”.

La entrevista quedó como un registro de una etapa en la que Messi todavía estaba construyendo su camino hacia la cima del fútbol. Aquel joven de 20 años, que ya brillaba en Barcelona, todavía conservaba muy presentes los recuerdos de los años difíciles y el acompañamiento de su padre durante el comienzo de su carrera.