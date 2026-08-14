Se viene el “Festival Salute” en Ezeiza: todo lo que hay que saber sobre un evento único con arte, música y la mejor cerveza artesanal

Cuándo será el Festival Salute en Ezeiza Foto: Festival Salute

El Municipio de Ezeiza se prepara ser el anfitrión absoluto del “Festival Salute 2026″, que tiene como objetivo celebrar a la mejor cerveza artesanal del Conurbano Bonaerense. Es la primera vez que el distrito realiza un encuentro de estas características que combina cultura, música y, por supuesto, la posibilidad de disfrutar de una de las bebidas más populares de la Argentina.

El Festival Salute constará de dos jornadas y, tal como se indica desde la organización, serán ideales para “cortar la rutina” junto a amigos o familiares.

“El Festival tiene un poco de todo: desde arte, cultura y gastronomía. Pero de una manera especial porque nosotros hemos formado parte de otros eventos similares en el interior del país o en otros municipios y creíamos que en zona sur estaba el potencial para desarrollar el proyecto. Creemos que ahora es el momento para ejecutarlo”, expresó Pablo Viera, organizador del evento, en diálogo con Canal 26.

Festival Salute en Ezeiza: todos los detalles

Para Dulce Granados, secretaria de Cultura del distrito, la puesta en marcha del Festival Salute en Ezeiza es “clave” para el municipio ya que, durante su organización, se dio trabajo a las familias residentes en este territorio bonaerense. “Agradezco a las empresas que organizan el festival que hayan venido a nuestro municipio para poder darle a Ezeiza esa calidad que quiere el ser humano: tener trabajo, dignidad, salud y seguridad por sobre todas las cosas”, señaló.

¿Dónde comprar las entradas para participar del Festival Salute 2026?

Desde la organización del evento gastronómico del año indicaron que aquellos interesados en asistir podrán comprar las entradas en la página de Instagram del Festival (@salute.festival).

El valor general es de $12.000. Además, las personas que quieran asistir a ambas jornadas tendrán la posibilidad de abonar un precio con promoción de $25.000. También el evento posee una tercera entrada por $15.000 para aquellos que necesiten de estacionamiento privado.

¿Cuándo será el “Festival Salute 2026″ y dónde se llevará a cabo?

El Festival Salute 2026 tendrá lugar el sábado 3 de octubre y el domingo 4 en el Complejo Mirasoles, ubicado en la localidad de Canning, en el Municipio de Ezeiza en Avenida Félix Aguilar al 2600. El evento comenzará ambos días a las 13h.

Festival Salute en Ezeiza. Foto: Festival Salute

Qué artistas se presentarán en el “Festival Salute” de Ezeiza

El Festival Salute, como su nombre lo expresa, invita a las personas a compartir una experiencia singular de la mano de una buena cerveza artesanal -muchas de ellas galardonadas por su calidad- y platos tradicionales.

Pero también habrá oportunidad para disfrutar de la mejor música en vivo. Pablo Viera adelantó que el sábado 3 de octubre se presentarán nada menos que “Los Palmeras”, conocidos por su hit “Bombón asesino”. También estarán presentes en el evento artistas como Aneley, Mery Granados, Spinettango, Clave Nochera, Pampas Bravas, Rondamon, Wayra Iglesias, DM Experiencie (Depeche Mode Tribute) y experiencias musicales con DJs en vivo.

Viera sostuvo, además, que en las próximas semanas, darán a conocer en las redes sociales a más artistas que estarán presentes en el festival tanto el sábado como el domingo.