La vida después de Outlander: del Monstruo del Lago Ness a Hollywood, la nueva etapa de Sam Heughan y Caitriona Balfe

Sam Heughan tuvo un encuentro con el Monstruo del Lago Ness. Foto: Instagram.

Si los fanáticos de Outlander pensaban que Sam Heughan y Caitriona Balfe iban a tomarse un año sabático al terminar la serie, se equivocaron, ya que están más activos que nunca. Gracias a la fama que les dio la serie basada en los libros de Diana Gabaldon, no sólo sacaron sus propios productos y concretaron nuevos trabajos artísticos, sino que hacen presentaciones personales tanto en convenciones como en diversas actividades.

Sam Heughan después de Outlander: del monstruo del Lago Ness a un evento gastronómico

El principal protagonista de una gira de actividades es el mismo Sam que, además de organizar un recorrido en moto por la destilería que tiene cerca de su pueblo natal, en la región escocesa de Dumfries y Galloway, y de apoyar públicamente a la selección de su país durante el Mundial, tiene una agenda muy nutrida: fue el presentador de The 2026 Commonwealth Games en Glasgow, los juegos deportivos que enfrentan a todos los países colonizados por Gran Bretaña, de la cual es embajador.

Lo más simpático fue que, durante la ceremonia, tuvo un encuentro cercano con Nessie, el Monstruo del Lago Ness, y hasta llegó a acariciarle el hocico. Esto se produjo en la Gala Celebration, a la que llegó vestido íntegramente de gris, con un kilt tradicional y para presentar un pantallazo de la cultura de Escocia.

Sam Heughan tuvo un encuentro con el Monstruo del Lago Ness. Foto: Instagram.

Además, formó parte de In Conversation With Sam Heughan en el Pitlochry Festival Theatre, (cuyas entradas están agotadas hace tiempo), un festival que se realiza desde 1851 en las Highlands y que actualmente está dirigido por Alan Cumming, quien será el encargado de conversar con el actor que encarnó a Jamie Fraser.

Si bien las entradas para verlo a Sam en el encuentro gastronómico Stranraer Oyster Festival ya están agotadas también, se sabe que el actor presentará allí un segmento denominado “Spirit of Galloway”, donde dialogará con el público preparando cocktails de autor usando productos locales y sus líneas de whisky, tequila y gin Sassebnach. Esto será el 13 de septiembre de 2 a 4 de la tarde, hora local, en Dumfries y Galloway.

Donde sí hay posibilidades todavía de verlo a Heughan en la Los Angeles Comic Con que se hará en el Centro de Convenciones local. Sam se presentará acompañado por miembros del elenco de Outlander como Graham McTavish, Grant O’Rourke y Stephen Walters el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Será un panel de reencuentro, así como tendrá sesiones de fotos, autógrafos y protagonizará la “Sam Heughan Experience”. ¿En qué consistirá? Además de los habituales meets & greets y la oportunidad de sacarse fotos con el astro, como en todas las convenciones de fans, ofrecen diferentes tipos de paquetes que son extra a la entrada a la convención.

Sam Heughan tuvo un encuentro con el Monstruo del Lago Ness. Foto: Instagram.

La Platinum Tier, que cuesta U$S 1.265 ($1.893.000) más impuestos incluye una foto profesional con Heughan y también una selfie, media hora de meet & greet con él, autógrafo personalizado, acceso privilegiado a la ronda de preguntas y respuestas con el actor y fast pass para todos los eventos de Outlander que haya en la convención. Para los que no pueden gastar tanto, por U$S300 ($448.736) más impuestos tendrán un autógrafo del actor, y prioridad en la ubicación durante la entrevista a Sam.

También, por U$S250 ($373.947) extras se podrá participar en una cata de whisky con el creador de Sassenach Spirits (sólo para 21 personas), o U$S130 ($194.452), siempre más impuestos, sacarse una foto con él.

Las películas con Caitriona Balfe

Ya te contamos que la querida Claire de Outlander será la madre de las Dashwood en una nueva versión de “Sensatez y Sentimiento” dirigida por Georgia Oakley, sobre el precioso libro de Jane Austen. En nuestro país se estrenará el 29 de octubre en los cines.

Pero también participó de otro largometraje británico, “Tender” y en el que trabaja junto a Tom Hiddleston. Cuenta la historia de uno de los alpinistas más importantes que, junto a Edmund Hillary, se convirtió en la primera persona en alcanzar la cumbre del Everest. Aún sin fecha de estreno en nuestro país.

Caitriona Balfe Foto: Redes

Y como no se queda quieta, al igual que su amigo Sam, integró el elenco del largometraje canadiense “A Long Winter” (un largo invierno) junto al actor de “El Oso” Ebon Moss-Bachrach, sobre cómo se prepara para el invierno una familia que vive en lo alto de las montañas. Y protagoniza “The Housekeeper” (el ama de llaves) junto a Helena Bonham-Carter y Antony Hopkins.

Esta es más inquietante: ambientada en el místico paisaje de Cornualles, Inglaterra, Danni (Balfe) es el ama de llaves de Manderville Hall, propiedad del viudo Lord DeWithers. La mujer se enamora de una joven y hermosa visitante, la novelista Daphne Du Maurier. Un protagónico completamente distinto a lo que nos tiene acostumbrados. Este largometraje, basado en la novela “Rebeca” de Du Maurier, se rodó en febrero y aún está en proceso de edición.