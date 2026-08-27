En medio de la polémica con Tini, Alejandro Stoessel tomó una inesperada decisión: qué pasó

Alejandro Stoessel, Tini Stoessel. Foto: Instagram.

Alejandro Stoessel tomó una decisión que llamó la atención en medio de la polémica que involucra a su hija, Tini. Según advirtieron los fanáticos de la cantante, el empresario habría cerrado sus perfiles públicos, donde durante años compartió contenido relacionado con la carrera de la artista y aspectos de su vida personal.

Al buscar las cuentas @astoessel.as en Instagram y @alestoeessel en X (ex Twitter), ambas aparecen actualmente deshabilitadas. La situación no pasó inadvertida entre los seguidores de Tini, que rápidamente comentaron lo ocurrido en redes sociales.

“Alejandro Stoessel eliminó su cuenta de Instagram”, escribió uno de los usuarios, mientras que otros especularon con que el cierre estaría relacionado con la polémica que atraviesa a la familia.

Alejandro Stoessel desactivó sus perfiles públicos. Foto: Instagram.

El escándalo comenzó en las últimas horas, luego de que trascendiera que Tini habría solicitado una auditoría para revisar su patrimonio, con especial foco en las sociedades vinculadas a su carrera artística y en el manejo de sus negocios.

La situación también puso nuevamente bajo la lupa el vínculo profesional entre la cantante y su padre, quien dejó de representarla hace aproximadamente tres meses.

Problemas en el entorno familiar de Tini Stoessel: se filtró su millonario patrimonio en dólares, al que no tendría acceso

Tini Stoessel atraviesa una disputa familiar con su padre y exmánager, Alejandro Stoessel, luego de realizar una auditoría sobre las ganancias que generó a lo largo de su carrera y detectar, según trascendió, que no tendría acceso directo al patrimonio acumulado.

De acuerdo con las versiones que circularon en las últimas horas, Alejandro dejó de representar a la cantante hace aproximadamente tres meses, después de haber acompañado su carrera artística durante al menos 15 años. La decisión habría sido tomada por la propia Tini.

El supuesto enfrentamiento habría comenzado meses antes del casamiento de Tini con Rodrigo De Paul. En ese momento, la artista habría manifestado su intención de comprar una propiedad en Estados Unidos para estar cerca de su pareja. Sin embargo, habría recibido una negativa de su padre, quien hasta entonces administraba sus ingresos, bajo el argumento de que ella ya tenía una casa en Buenos Aires.

Otra de las versiones que trascendió señala que Tini tendría un límite de 5.000 dólares mensuales en sus tarjetas de crédito. La situación habría quedado expuesta cuando intentó comprar una cartera valuada en 2.500 euros.

Tini y Alejandro Stoessel. Foto: x

¿De cuánto sería la fortuna de Tini Stoessel?

La auditoría que habría solicitado la cantante también habría revelado que no tendría participación accionaria ni control sobre las sociedades que concentran parte del dinero generado a partir de su imagen y actividad profesional.

Según trascendió, entre los principales socios de esas compañías figurarían su padre, Alejandro Stoessel, y su hermano, Francisco.

Una de las sociedades mencionadas es QVT Management, con sede en Estados Unidos, que estaría vinculada a la facturación de los contratos publicitarios de la artista. Tini, según estas versiones, no tendría acciones en la compañía ni autorización para operar las cuentas bancarias relacionadas.

Las estimaciones que circularon ubican en aproximadamente 70 millones de dólares la fortuna que la cantante habría generado a lo largo de su carrera. Además, se sostiene que su gira FUTTTURA habría generado alrededor de 43 millones de dólares durante el último año, mientras que Tini habría recibido unos 300.000 dólares.

También habría preocupación por los futuros contratos discográficos, ya que algunos acuerdos vinculados con sus próximos trabajos musicales habrían sido negociados a través de sociedades sobre las que la cantante no tendría control. De confirmarse, los ingresos de sus futuros álbumes quedarían en manos de esas compañías.