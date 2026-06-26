Revolución en la música popular: el inesperado festival de folklore que unirá a las leyendas de nuestra música con artistas modernos

El festival de folklore en territorio porteño que promete unir generaciones. Foto: Dale Play

Se acerca un festival de folklore argentino que convocará a multitudes y prometerá una serie de shows tradicionales de nuestra música popular. El público se renueva y los jóvenes apuestan una vez más por las tradiciones más propias sumándose a este gran festival con sede en la Ciudad de Buenos Aires y promocionado por uno de los canales de streaming más famoso de nuestro país de la franja etaria entre los 20s y 30s: Luzu TV.

El festival se llama República Folklore y se llevará a cabo en noviembre de 2026. La propuesta musical busca sumarse al repertorio de grandes festivales de música popular del país como Cosquín y Jesús María, pero con un toque moderno. Los posters del mismo ya anticipan la imagen renovada que quieren darle a la música típica de nuestro país.

El tráiler oficial del festival de folklore. Créditos: CZ Comunicación.

Qué es República Folklore, el festival de música popular que invadirá la Ciudad de Buenos Aires

República Folklore se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y reunirá a artistas del género con las nuevas generaciones en una celebración que busca combinar gastronomía, experiencias e identidad argentina.

“Existe un lugar. Un lugar que necesitamos habitar. Sin fronteras heredadas ni reglas ajenas. Un lugar que se construye cada vez que la música empieza y la gente decide quedarse. Que se funda cada vez que dos personas que no se conocen terminan cantando la misma canción”, indicaron desde la organización del evento.

Este lugar es descripto como “lo que no se escribe en los libros pero se aprende igual” y como “lo que pasa de mano en mano, de voz en vos, de generación en generación sin perder nada en el camino”. “Es la melodía que heredaste sin saber de quién. El ritmo que tu cuerpo reconoce antes que tu cabeza. Una profundidad que no se explica. Se siente”, añadieron.

La portada oficial del festival República Folklore. Foto: CZ Comunicación

“Llegamos con las costumbres que elegimos arrastrar. Con los géneros que nos formaron y las melodías que nos acompañan. Con todo lo que aprendimos sin que nadie nos lo enseñara y que llevamos encima sin darnos cuenta. Lo traemos porque es lo mejor de lo nuestro. Porque sin ello no seríamos nosotros”, precisaron.

“En República Folklore la celebración es la única ley. Todo lo que pasa acá tiene un solo objetivo: encontrarse. La vida, lo nuestro, el abrazo. El nene que va a correr entre las piernas de los grandes y no se va a a querer ir. El adolescente que va a llegar sin expectativas y se va a ir con un nuevo universo por descubrir. El que tiene cuarenta y lo lleva encima desde siempre. El abuelo que se deja llevar cerrando los ojos porque lo que suena le devuelve algo enorme”, reflexionaron los promotores del festival.

El manifiesto afirma: "Todo lo que pasa acá tiene un solo objetivo: encontrarse. La vida, lo nuestro, el abrazo." Foto: Destino Marcos Paz.

La organización de República Folklore a cargo de Dale Play anunció que este lunes 29 de junio, anunciarán quiénes serán los artistas que protagonizarán las dos jornadas del festival.