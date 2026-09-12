Julián Weich acompañó a su hijo a cortarse el pelo y ahora parece otra persona: “No tenés nada de hippie”

El cambio de look del hijo hippie de Julian Weich Foto: Redes Sociales

Jerónimo, el hijo de Julián Weich, es conocido por haberse separado de su familia y de la fama para vivir una vida sustentable en Córdoba y en contacto con la naturaleza. Sin embargo, de vuelta en Buenos Aires, decidió pasar por la peluquería para hacerse un cambio de look y dejar atrás su descontracturada melena.

Su papá estuvo presente durante todo el proceso y aprovechó la visita a la peluquería para grabar el momento. En el video, Julián mostró el antes y después de su hijo y no pudo evitar hacer un comentario sobre la transformación. “El hippie se va a cortar el pelo. Yo también”, bromeó el conductor mientras enfocaba a Jerónimo antes de que comenzara el corte.

El cambio radical de look del hijo de Julian Weich

Una vez que el peluquero empezó con el cambio de Jerónimo, el famoso conductor volvió a remarcar la diferencia entre la imagen anterior y la nueva. “No tenés nada de hippie, eh”, le dijo entre risas. Su hijo, lejos de mostrarse preocupado por el comentario, acompañó la situación con humor. “Ahora no, así no está”, respondió sonriente.

El cambio fue notorio: la melena larga que durante mucho tiempo formó parte de su apariencia quedó atrás y dio paso a un corte mucho más corto y prolijo. El propio Julián fue quien se encargó de compartir el momento con sus seguidores.

Así es el baño seco que usa el hijo de Julián Weich todos los días en su casa de Córdoba: sustituye al inodoro tradicional

Jerónimo “Momo” Weich, hijo de Julián Weich, instaló un baño seco en la vivienda bioconstruida que fabricó junto a su pareja, Ailuz Celeste, en Los Hornillos, Valle de Traslasierra, Córdoba, con el objetivo de eliminar por completo el consumo de agua potable en esa función. El dispositivo está revestido en microcemento y malla de fibra de vidrio y sustituye al inodoro tradicional.

Jerónimo Weich, hijo de Julián Weich Foto: -

A diferencia del sistema convencional, el baño seco no utiliza cisterna ni descarga de agua: separa los residuos sólidos de los líquidos y, en la mayoría de los modelos,cubre la fracción sólida con material seco(aserrín o tierra) para favorecer su descomposición aeróbica sin generar olores ni requerir conexión a red cloacal.

Una descarga de inodoro tradicional consume entre 6 y 20 litros de agua potable, según datos oficiales deArgentina.gob.ar, un rango que coincide con las estimaciones de laFundación Aquae, que ubican el consumo por descarga entre7,5 y 26,5 litros. El baño seco de Weich no utiliza agua en ningún momento del proceso, por lo que elimina esa variable por completo del consumo doméstico.