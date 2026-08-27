Cómo es el almacén saludable de Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos: bienestar integral, cosméticos naturales y alimentos libres de gluten

Mora Calabrese apostó por un proyecto propio vinculado al bienestar y el consumo consciente en Chaco. Foto: Instagram.

Mora Calabrese, esposa de Abel Pintos, se animó a desarrollar un proyecto propio en Chaco y abrió un emprendimiento enfocado en la alimentación saludable, el cuidado personal y el bienestar. La propuesta busca acercar productos naturales y opciones para distintos estilos de vida.

El emprendimiento se llama Chama Almacén y está ubicado en Resistencia. El espacio reúne alimentos, productos de cosmética natural y alternativas para el cuidado cotidiano, además de contar con asesoramiento profesional para quienes buscan incorporar hábitos más saludables.

Chama Almacén ofrece distintas alternativas pensadas para quienes buscan incorporar hábitos más equilibrados. Foto: Facebook / Chamá Almacén Natural.

El almacén saludable de Mora Calabrese en Chaco

Chama Almacén nació como una propuesta que busca ofrecer productos naturales y accesibles para acompañar las actividades cotidianas. El emprendimiento cuenta con dos locales en Resistencia y presenta una amplia variedad de opciones vinculadas con la alimentación consciente y el bienestar.

Entre sus productos se encuentran pastas untables elaboradas con ingredientes naturales, comidas congeladas y distintas alternativas saludables pensadas para quienes buscan soluciones prácticas sin dejar de lado una alimentación equilibrada.

El emprendimiento cuenta con opciones libres de TACC y productos elaborados con ingredientes naturales. Foto: Facebook / Chamá Almacén Natural.

La propuesta también contempla opciones específicas como productos libres de TACC, cacao amargo puro en polvo sin azúcar ni edulcorantes y alimentos que incorporan antioxidantes.

Cosmética natural y cuidado personal

El proyecto de la esposa de Abel Pintos no se limita a la alimentación. La cosmética natural también ocupa un lugar importante dentro del emprendimiento, con productos destinados al cuidado de la piel y el cabello.

Entre las opciones disponibles aparecen distintas cremas y productos de higiene personal elaborados con ingredientes naturales, como aquellos que contienen palta, asociados al cuidado y la hidratación de la piel.

La propuesta también incluye artículos destinados al cuidado de la piel y el cabello. Foto: Facebook / Chamá Almacén Natural.

Además, Chama Almacén comercializa líneas de cuidado capilar como Botanika, cuya propuesta apunta a reducir el uso de determinados componentes químicos y priorizar ingredientes y aromas de origen natural.

De esta manera, el emprendimiento busca ampliar el concepto de bienestar y ofrecer alternativas que no estén vinculadas únicamente con la alimentación, sino también con el cuidado integral del cuerpo.

El negocio de Mora Calabrese también ofrece asesoramiento profesional

Uno de los aspectos que diferencia la propuesta es que Chama Almacén cuenta con un consultorio de nutrición. El objetivo es que los clientes puedan recibir orientación profesional y encontrar opciones que se adapten mejor a sus necesidades y estilo de vida.

Entre los productos disponibles se encuentran alimentos congelados y pastas untables elaboradas con ingredientes naturales. Foto: Facebook / Chamá Almacén Natural.

La idea es que quienes se acercan al espacio no solo puedan comprar productos, sino también contar con herramientas para incorporar cambios en su alimentación de manera progresiva y acompañada.

El emprendimiento también dispone de envíos a todo el país, lo que permite acceder a parte de su catálogo desde distintos puntos de Argentina.

Dónde está Chama Almacén

El proyecto de Mora Calabrese en Chaco cuenta con dos locales ubicados en Resistencia. La propuesta busca combinar variedad, accesibilidad y asesoramiento en un mismo espacio.

El emprendimiento dispone de envíos a distintos puntos del país para ampliar el acceso a sus productos. Foto: Facebook / Chamá Almacén Natural.

Con alimentos saludables, productos libres de TACC, cosmética natural y opciones para el cuidado personal, Chama Almacén apunta a quienes ya tienen hábitos vinculados al consumo consciente y también a quienes buscan incorporarlos de a poco.

El emprendimiento representa así una nueva faceta de Mora Calabrese, que decidió apostar por un proyecto propio orientado al bienestar y al consumo de productos naturales en su provincia.