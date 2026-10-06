Mirtha Legrand recibió el alta médica tras permanecer 18 días internada: cómo seguirá su recuperación

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

Mirtha Legrand recibió el alta médica este martes 6 de octubre, luego de permanecer durante 18 días en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía. La conductora abandonó la institución cerca de las 17 horas y continuará su recuperación en su domicilio.

La noticia fue revelada por Yanina Latorre en SQP y generó un fuerte alivio entre los familiares, amigos y seguidores de la histórica figura de la televisión argentina.

Mirtha Legrand dejó el Sanatorio Mater Dei

La conductora había ingresado nuevamente al Sanatorio Mater Dei el viernes 18 de septiembre, después de presentar una recaída en su estado de salud. En un primer momento, la institución informó que atravesaba un cuadro compatible con una neumopatía.

Parte médico de Mirtha Legrand - 6/10/26 Foto: Mater Dei

Posteriormente, trascendió que se trataba de una neumonía bacteriana. Los médicos lograron identificar la bacteria y comenzaron el tratamiento correspondiente con antibióticos.

Durante la etapa más delicada del cuadro, Mirtha permaneció bajo estricta vigilancia médica. Con el paso de los días, su evolución permitió que fuera trasladada a una habitación común, donde continuó con controles clínicos, nutricionales y kinesiológicos.

Cómo fue la recuperación de Mirtha Legrand

Los últimos partes médicos difundidos por el sanatorio indicaban que Mirtha Legrand evolucionaba favorablemente y que progresaba en su rehabilitación kinesiológica.

Quién es "La Mirtha Legrand" de Río Negro Foto: La Noche de Mirtha

Aunque durante varios días no se confirmó una fecha concreta para su salida, el equipo médico evaluaba permanentemente si se encontraban dadas las condiciones para que pudiera regresar a su casa sin exponerse a una nueva recaída.

Finalmente, después de 18 días de internación, la diva recibió el alta médica y abandonó el centro de salud durante la tarde de este martes.

Cómo seguirá la salud de Mirtha Legrand

El alta representa una importante señal de mejoría, pero la recuperación continuará en su domicilio. Se espera que Mirtha permanezca bajo supervisión profesional, con controles sobre su evolución respiratoria y la continuidad del tratamiento indicado por sus médicos.

También podría continuar con la rehabilitación kinesiológica, una parte fundamental del proceso para recuperar fuerza y movilidad después de una internación prolongada.

Durante toda la hospitalización, la conductora estuvo acompañada por sus familiares, quienes mantuvieron absoluta cautela sobre su estado de salud y agradecieron las muestras de afecto recibidas.

Cuándo volverá Mirtha Legrand a la televisión

Por el momento, no existe una fecha confirmada para el regreso de Mirtha Legrand a la televisión. La prioridad será que pueda completar su recuperación con tranquilidad y respetar los tiempos establecidos por el equipo médico.

Su posible vuelta a la pantalla dependerá de los próximos controles y de cómo responda durante los días posteriores al alta. Su entorno evitaría acelerar cualquier decisión para proteger su salud.

La salida de Mirtha Legrand del Sanatorio Mater Dei llevó tranquilidad al mundo del espectáculo. Ahora, la expectativa está puesta en su recuperación definitiva y en la posibilidad de volver a verla, más adelante, al frente de su histórico programa.