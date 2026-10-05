Publicaron un nuevo parte médico de Mirtha Legrand este lunes 5 de octubre: cómo evoluciona la conductora

Parte médico de Mirtha Legrand este lunes 5 de octubre.

Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de su cuadro clínico y permanece internada en una habitación común, según informó este lunes 5 de octubre el Sanatorio Mater Dei a través de un nuevo parte médico.

El comunicado señala que la conductora y actriz “sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico” y que además “continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”.

Parte médico de Mirtha Legrand este lunes 5 de octubre. Foto: Sanatorio Mater Dei.

Desde el centro médico también agradecieron, junto a la familia de Mirtha, “todo el cariño transmitido” durante estos días.

Por último, el Sanatorio Mater Dei informó que, si no se presentan cambios en su estado de salud, el próximo miércoles se dará a conocer un nuevo parte médico firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe.

Por qué internaron a Mirtha Legrand

La conductora de 99 años fue internada en el Sanatorio Mater Dei de manera preventiva tras sufrir una bronquitis derivada de un cuadro gripal que venía arrastrando desde días atrás. La situación obligó a suspender la grabación de su programa y a que su nieta, Juana Viale, la reemplazara en la conducción mientras permanecía bajo observación médica.

Según el primer parte médico difundido por el centro de salud, la conductora ingresó con un cuadro respiratorio bronquial y quedó internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente.

Días después, la salud de la histórica figura televisiva volvió a generar preocupación cuando debió ser nuevamente internada por un cuadro compatible con neumopatía. Sin embargo, los informes indicaron que permanecía estable y que la internación tenía como objetivo realizar controles, estudios y seguimiento especializado. Su familia agradeció las muestras de afecto y pidió respeto por su recuperación.

Mirtha Legrand. Foto: Instagram @mirthalegrand

Qué es la neumopatía, la afección que sufre Mirtha Legrand

La neumopatía forma parte de un conjunto de enfermedades respiratorias que pueden ser causadas por sustancias tóxicas o, en su defecto, por enfermedades autoinmunes y que comprometen a los pulmones.

Los síntomas de una neumopatía pueden variar según el caso del paciente, pero en líneas generales los indicios primarios de la enfermedad respiratoria pueden ser:

Falta de aire

Tos

Fiebre

Dolor en el pecho

Cansancio

Presión arterial baja

Cansancio y malestar general

La neumopatía puede presentarse en un organismo por diversas causas entre las que se encuentran: infecciones (como virus o bacterias) o sustancias nocivas (inhalación de polvo, humo, químicos), entre otras.