Murió Robert Kelker-Kelly a los 62 años, uno de los galanes de la exitosa telenovela Days of Our Lives

Murió el actor Robert Kelker-Kelly a los 62 años. Foto: captura YouTube.

El reconocido actor estadounidense Robert Kelker-Kelly murió a los 62 años. El intérprete, recordado principalmente por haber dado vida a Bo Brady en la exitosa telenovela Days of Our Lives, falleció el pasado sábado en su casa de St. Peters, Missouri.

La noticia fue confirmada por el médico forense de Missouri y difundida por medios estadounidenses. Según informó TMZ, la Policía recibió un llamado alrededor de las 20:16 por un hombre que se encontraba inconsciente y no respiraba. Cuando los efectivos y los servicios de emergencia llegaron al domicilio, intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarle la vida. La causa oficial de muerte todavía no fue informada.

Murió el actor Robert Kelker-Kelly a los 62 años. Foto: captura YouTube.

Las autoridades señalaron que no había indicios de una situación sospechosa y que el cuadro era compatible con un evento médico.

La carrera de Robert Kelker-Kelly en las telenovelas

Kelker-Kelly comenzó su trayectoria televisiva en 1987 con Another World, donde interpretó a Sam Fowler. Años más tarde regresó a la producción para encarnar a otros personajes y acumuló más de 400 episodios dentro de la ficción.

Su gran salto de popularidad llegó en 1992, cuando reemplazó a Peter Reckell en el papel de Bo Brady en Days of Our Lives. Permaneció en la ficción hasta 1995 y compartió pantalla con Kristian Alfonso y Lisa Rinna.

Su trabajo en la telenovela le permitió ganar un Soap Opera Digest Award como Mejor Actor Protagónico en 1994. Al año siguiente también recibió un reconocimiento junto a Lisa Rinna como una de las parejas más destacadas del género.

Kelker-Kelly también formó parte de General Hospital

Otro de sus personajes más recordados fue Stavros Cassadine en General Hospital. Kelker-Kelly apareció por primera vez en la ficción en 2001 y volvió a interpretar al personaje en diferentes oportunidades, con participaciones que se extendieron hasta 2014.

Además de su trabajo frente a las cámaras, el actor desarrolló una carrera como piloto profesional y también se desempeñó como instructor de vuelo. Con el paso de los años se alejó de manera progresiva de la actuación.

Murió el actor Robert Kelker-Kelly a los 62 años. Foto: captura YouTube.

La muerte de Kelker-Kelly se conoció pocos meses después de que su nombre volviera a estar en el centro de la escena por las declaraciones de Lisa Rinna.

En sus memorias publicadas en 2026, la actriz realizó acusaciones sobre el comportamiento que el actor habría tenido con ella durante su etapa compartida en Days of Our Lives. Sin embargo, Kelker-Kelly no respondió públicamente a esas declaraciones.