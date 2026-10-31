En 1812, la esposa de un prócer llegó con San Martín y ayudó a comprar mil fusiles: 26 años después vivió una despedida definitiva

Carmen Quintanilla de Alvear, una protagonista olvidada de la Revolución Foto: Archivo

La fragata George Canning entró al puerto de Buenos Aires el 9 de marzo de 1812. Entre sus pasajeros viajaban José de San Martín, José Matías Zapiola, Eduardo Kannitz de Holmberg y Carlos María de Alvear, militares que pronto serían decisivos para la revolución. Con ellos desembarcó una mujer española de 18 años luego eclipsada por su esposo: Carmen Quintanilla de Alvear.

Nacida en Jerez de la Frontera en 1793, era hija de Juan Sáenz de la Quintanilla y de Joaquina María Camacho. Se había casado en Cádiz el 26 de julio de 1809 con Alvear. Después de pasar por Londres, ambos embarcaron rumbo al Río de la Plata el 18 de enero de 1812, mientras la revolución necesitaba recursos.

La joven española que ayudó a comprar fusiles

Carmen no permaneció al margen de la causa. Participó de una reunión en la casa de Tomasa de la Quintana de Escalada. Allí, un grupo de mujeres decidió aportar dinero para armar al ejército patriota.

Una misión enviada a Estados Unidos buscaba adquirir mil fusiles y 350.000 piedras de chispa. Las colaboradoras, llamadas las Patricias Argentinas, financiaron armas y pidieron que cada una llevara grabado el nombre de su donante.

Mientras los hombres ocupaban cargos y combatían, muchas mujeres administraban fortunas, organizaban suscripciones, transmitían información y sostenían redes sociales indispensables. Carmen actuó desde ese espacio, fundamental para la revolución. Su recorrido muestra que la independencia también se sostuvo con dinero, vínculos familiares, cuidados cotidianos y decisiones tomadas lejos de los campos de batalla argentinos.

Fue testigo de una boda que entró en la historia

Su cercanía con los protagonistas del período quedó demostrada ese mismo año. Junto con Alvear, fue testigo del casamiento de José de San Martín y Remedios de Escalada. La relación entre aquellos militares, unidos inicialmente por proyectos revolucionarios y por la Logia Lautaro, más tarde quedó atravesada por diferencias políticas.

El matrimonio tuvo una hija, Merceditas

Alvear avanzó con velocidad. Participó en la caída de Montevideo, asumió el mando del Ejército del Norte y llegó al Directorio Supremo en enero de 1815. Renunció en abril tras el levantamiento de Fontezuelas. La caída obligó al matrimonio a marcharse a Río de Janeiro.

Diez hijos, exilios y una familia marcada por la política

Carmen obtuvo autorización para regresar a Buenos Aires en 1816. Los destinos de su esposo impusieron largas separaciones. La pareja tuvo diez hijos, entre ellos Torcuato Antonio de Alvear, primer intendente de Buenos Aires y padre del futuro presidente Marcelo Torcuato de Alvear.

Torcuato de Alvear, primer intendente de Buenos Aires Foto: Wikipedia

Así, la joven llegada desde Cádiz quedó unida a una dinastía que conservaría influencia durante más de un siglo. También debió criar a sus hijos entre nacimientos ocurridos en distintos territorios, ausencias y cambios de gobierno.

Carlos María de Alvear regresó a la actividad pública y comandó al ejército republicano en la guerra contra el Imperio del Brasil. Venció en Ituzaingó el 20 de febrero de 1827. Años después volvió a la diplomacia, ampliando la distancia familiar.

La despedida de 1838 que terminó siendo para siempre

En 1838, Alvear fue designado representante argentino en Estados Unidos. Carmen no lo acompañó. Se despidieron sin saber que aquel encuentro sería el último. Él murió en Nueva York en noviembre de 1852, después de catorce años lejos de ella.

Carmen permaneció en Buenos Aires y falleció el 31 de mayo de 1867. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio de la Recoleta. Habían transcurrido 55 años desde su llegada en la George Canning y 29 desde la última vez que vio a su marido.

Su historia enlaza Cádiz, Londres, Buenos Aires, Río de Janeiro y Nueva York. Permite mirar la revolución desde otra perspectiva: la de una mujer que aportó recursos, acompañó a los protagonistas, sostuvo una familia numerosa y soportó separaciones impuestas por la política. Sin dirigir ejércitos ni ocupar cargos, Carmen también dejó su huella en la construcción del país.