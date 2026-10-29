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La última película de Patrick Stewart tras su muerte: cuándo se estrena Avenger Doomsday y que rol tendrá en la producción de Marvel

El actor británico murió a los 86 años. Entre sus personajes más icónicos se encuentran el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el profesor Xavier en X-Men de Marvel.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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¿Patrick Stewart estará en Avengers: Doomsday?
¿Patrick Stewart estará en Avengers: Doomsday? Foto: IMDb
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Este jueves 29 de octubre se confirmó la muerte de Patrick Stewart, el actor británico que supo dar vida al icónico profesor Xavier en la saga de X-Men y también al capitán Picard en Star Trek, el universo de ciencia ficción creado por Gene Roddenberry. Y muchos fanáticos de Marvel comenzaron a preguntarse si el intérprete participará en la próxima película Avengers: Doomsday.

La respuesta es ¡sí! Por fortuna, el actor formó parte del elenco y regresó a la pantalla grande con su emblemático personaje. En el breve avance del filme dirigido por los hermanos Anthony y Joe Russo, se puede ver tanto a él como a Ian McKellen en el rol de Erik Lehnsherr, más conocido como Magneto.

"Avengers: Doosmday": cuándo se estrena
Patrick Stewart regresó a "Avengers: Doosmday" como el profesor Xavier y se convirtió en su última película. Foto: IMDb/Marvel

Avengers: Doomsday se estrenará el próximo jueves 17 de diciembre en los cines de todo el país bajo la producción de Marvel Studios y la distribución de Disney. Hasta el momento, no está confirmada la fecha de estreno en la plataforma de streaming, pero normalmente los lanzamientos llegan al servicio poco más de dos meses después de estar en salas.

Cómo es “Avengers: Doosmday”, la última película que hizo Patrick Stewart

Fiel al estilo hermético de Marvel, la sinopsis del filme no ha salido a la luz. Se sabe que Avengers: Doosmday está basada en uno de los cómics que narra la llegada de Doctor Doom, un villano que se convierte en la mayor amenaza del multiverso. En esta historia los Avengers y los Cuatro Fantásticos se unen por primera vez para desterrarlo de su mundo y vencerlo.

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"Avengers: Doosmday": cuándo se estrena
"Avengers: Doosmday" se estrena el próximo jueves 17 de diciembre en cines. Foto: IMDb/Marvel

Tal como se suele hacer en estrenos tan esperados por la audiencia, Marvel separó la estructura narrativa en dos películas. Avengers: Doomsday cerrará con final abierto y habrá que esperar al lanzamiento de Avengers: Secret Wars, que llegará a los cines en mayo de 2027.

Quiénes actúan en Avengers: Doosmday

Además de Patrick Stewart como el profesor Xavier e Ian McKellen como Magneto actúan en la película de Marvel:

  • Robert Downey Jr como el villano principal Doctor Doom. Después de despedirse como Tony Stark, el actor estadounidense vuelve a la saga con un papel totalmente diferente a Iron Man.
  • Chris Evans como Capitán América.
  • Chris Hemsworth como Thor
  • Anthony Mackie como Sam Wilson
  • Paul Rudd como Ant-Man
  • Sebastian Stan como Bucky Barnes
  • Pedro Pascal como Mr. Fantástico
  • Vanessa Kirby como Mujer Invisible
  • Ebon Moss-Bachrach como La Mole
  • Joseph Quinn como Antorcha Humana

También participarán de la cinta Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Tom Hiddleston, Letitia Wright, James Marsden, entre otros.

"Avengers: Doosmday": cuándo se estrena
Chris Evans regresa como Capitán América a la película de Marvel. Foto: IMDb/Marvel

La muerte de Patrick Stewart: el actor tenía 86 años

La noticia sobre la muerte de Patrick Stewart fue compartida por su familia y difundida por el medio estadounidense Deadline.

En el comunicado, sus seres queridos expresaron: “Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

MarvelCine
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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