Así es por dentro la casa remodelada de Jimena Barón: ambientes amplios, techos altos, pisos de madera y jardín verde

Casa de Jimena Barón Foto: @jmena en Instagram

A comienzos de este año, Jimena Barón reveló que había concretado uno de sus grandes proyectos personales: la compra de una casa junto a su pareja, el empresario Matías Palleiro. La cantante explicó que la decisión estuvo vinculada a la necesidad de contar con un espacio más amplio para compartir la vida cotidiana junto a sus hijos, Morrison “Momo” Osvaldo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, y el pequeño Arturo. Desde entonces, la artista se mostró entusiasmada con cada avance y detalle de la nueva propiedad.

Fiel a su estilo cercano con los seguidores, Jimena suele mostrar distintos rincones de su hogar a través de sus redes sociales. Ya sea mediante fotos, videos o historias, comparte momentos familiares, proyectos de decoración y situaciones cotidianas que tienen lugar en la casa. Gracias a esas publicaciones, sus fanáticos pueden conocer cómo es el espacio donde construye esta nueva etapa junto a su familia y seguir de cerca las transformaciones que realiza en la propiedad.

Jimena Barón y su familia Foto: @jmena de Instagram

Ambientes amplios, techos altos y pisos de madera: así es la casa de Jimena Barón y Matías Palleiro

La vivienda se destaca por sus espacios generosos, una gran entrada de luz y una estética de inspiración clásica. Cuenta con techos elevados decorados con molduras de época, pisos de madera brillante y detalles arquitectónicos que aportan calidez y elegancia a cada ambiente.

Además, una imponente puerta de dos hojas con terminación en arco conecta el interior con un extenso jardín parquizado. Esta abertura no solo integra ambos sectores de la casa, sino que también favorece la circulación de luz natural, generando una sensación de amplitud y luminosidad en gran parte de la propiedad.

Casa de Jimena Barón Foto: @jmena en Instagram

La cantante mostró el estado actual de la remodelación

La cantante recorrió la vivienda comenzando por una habitación amplia y luminosa con ventanas de madera antiguas, uno de los elementos arquitectónicos que más llaman la atención de la propiedad.

Luego avanza por pasillos y sectores con puertas vidriadas, ambientes en renovación, materiales de construcción y pinturas por allí ubicadas ya que sigue el proyecto en proceso. Algunas terminaciones, tales como la renovación de las paredes, ya pueden verse.

Discusiones entre Jimena Barón y su pareja por decisiones decorativas de su nuevo hogar. Foto: @jmena en Instagram

Ventanas de madera y puertas vidriadas: la imponente arquitectura clásica

Uno de los aspectos que más sobresale de la propiedad es la conservación de elementos originales que refuerzan su estilo clásico. Las ventanas de madera de gran tamaño aportan carácter a los ambientes y permiten una importante entrada de luz natural, mientras que las puertas vidriadas funcionan como divisores elegantes entre los distintos espacios de la casa.

En las imágenes compartidas por Jimena Barón también se observan amplios pasillos, aberturas de época y detalles arquitectónicos que fueron preservados durante la remodelación. Aunque varios sectores todavía se encuentran en obra, la estructura original de la vivienda se mantiene como protagonista y combina el encanto de una construcción tradicional con las renovaciones pensadas para adaptarla a las necesidades actuales de la familia.

Jimena Barón y su familia en el Mundial 2026. Foto: @jmena de Instagram

La sincera reflexión de la artista sobre “la parte no romántica de armar un hogar”

Jimena compartió en más de una ocasión que presenta roces varios con su pareja acerca de las decisiones sobre la decoración del hogar. Por ejemplo, en una de ellas discuten sobre dónde colocar el lavarropas.

Jimena compartió en más de una ocasión que presenta roces varios con su pareja acerca de las decisiones sobre la decoración del hogar. Por ejemplo, en una de ellas discuten sobre dónde colocar el lavarropas. Foto: @jmena en Instagram

A partir de esta situación, la actriz reflexionó: “Sacando la parte de la comedia que es la que yo comparto acá en redes, armar un hogar de a dos pone a prueba todo”.

Y agregó la idea de una posible “formalización de la relación” luego de la mudanza, convivencia y crianza del bebé. “No nos casamos Matías y yo, pero si paso esto, olvidate, alquilo el Tattersall”, referenció a un exclusivo salón de fiestas.