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Murió Marcos Camino: la historia de “El bombón asesino”, el éxito de Los Palmeras que nació en 15 minutos y nadie esperaba

La canción que marcó un antes y un después para la cumbia santafesina surgió casi por casualidad, no tuvo videoclip y terminó conquistando a millones de personas. Tras la muerte del histórico acordeonista, resurge la historia de uno de los mayores éxitos de la banda.

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El Bombón Asesino, el éxito de Los Palmeras
El Bombón Asesino, el éxito de Los Palmeras Foto: Spotify
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La muerte de Marcos Camino, fundador e histórico acordeonista de Los Palmeras, este martes 10 de noviembre de 2026, a los 76 años, volvió a poner en primer plano el legado de una de las bandas más importantes de la cumbia argentina. Entre sus numerosos éxitos, hay una canción que marcó un antes y un después: “El bombón asesino”, un tema que nació en apenas 15 minutos y que, contra todos los pronósticos, se convirtió en un fenómeno popular.

Lo que pocos saben es que la canción no fue compuesta originalmente para Los Palmeras, no tuvo videoclip y ni siquiera fue elegida como tema principal del disco en el que apareció. Sin embargo, su ritmo contagioso y una particular introducción de acordeón terminaron transformándola en un clásico que atravesó generaciones y fronteras.

La historia de “El bombón asesino”: nació en 15 minutos mientras su autor tomaba mate

El origen del éxito se remonta a comienzos de los años 2000, cuando el compositor santafesino Juan Baena trabajaba en distintos proyectos musicales. Una mañana, mientras descansaba en su estudio y tomaba mate frente a un teclado, apareció una melodía que cambiaría su carrera. Según contó el propio músico, comenzó tocando un acorde en re menor y, de manera prácticamente simultánea, surgieron la letra y la música. En apenas 10 o 15 minutos, la canción ya estaba compuesta.

El Bombón Asesino
Video: Los Palmeras YouTube

Su título original era “El bombón” y Baena la grabó primero con su agrupación, Banda Bombón. Aunque tenía un ritmo pegadizo, inicialmente no consiguió una gran repercusión. La oportunidad llegó cuando Marcos Camino escuchó la composición y Los Palmeras solicitaron autorización para grabar su propia versión. El grupo la incorporó al álbum Un sentimiento, publicado en 2004, sin imaginar que estaban frente a uno de los mayores éxitos de su historia.

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El histórico líder de Los Palmeras, fallecido a los 76 años, le dedicó un disco al club santafesino en 1995 y convirtió “Soy Sabalero” en un himno inolvidable. Su pasión por los colores rojinegros marcó su vida y trascendió más allá de los grandes escenarios.

De qué murió Marcos Camino:qué le pasó al histórico fundador y líder de Los Palmeras

murió marcos camino de los palmeras

No tenía videoclip ni era la canción elegida: cómo se convirtió en un éxito nacional

Uno de los aspectos más llamativos de “El bombón asesino” es que Los Palmeras no habían apostado especialmente por su lanzamiento. El tema ocupaba el cuarto lugar del disco y no había sido seleccionado como corte de difusión. En una entrevista con Rolling Stone en 2022, Camino reconoció que la canción había tenido un recorrido inesperado. El grupo adaptó la composición original a su estilo, con una introducción de acordeón más lenta y una combinación entre la cumbia tradicional y las influencias de la cumbia villera.

Los Palmeras Foto: Instagram @lospalmerasoficial

El verdadero impulso llegó gracias a la radio. Camino destacó especialmente el papel del conductor Mario Pereyra y de Cadena 3, que ayudaron a difundir la canción cuando todavía no había alcanzado su popularidad definitiva. En 2006, el tema también encontró otra vía de difusión: los tonos de llamada de los teléfonos celulares. Según contó Baena en una entrevista publicada en 2007, había registrado alrededor de 60.000 descargas como ringtone, mucho antes de que las redes sociales dominaran la industria musical.

De Santa Fe al mundo: el legado de una canción que atravesó generaciones

El éxito trascendió las fronteras argentinas y llegó a otros países de América Latina. Una de sus versiones más conocidas fue la de la cantante mexicana Ninel Conde, que convirtió la canción en una marca de su carrera artística. Con el paso del tiempo, Los Palmeras también llevaron su repertorio a escenarios multitudinarios y realizaron adaptaciones de sus clásicos, incluida una interpretación sinfónica de “El bombón asesino”.

Más de dos décadas después de su aparición, la canción sigue siendo uno de los temas más representativos de la cumbia santafesina. La muerte de Marcos Camino cierra un capítulo fundamental de la historia del grupo que ayudó a fundar en 1972 y del que se había retirado de los escenarios en febrero de 2026. Su legado permanece en canciones que siguen sonando en todo el país, especialmente en aquel éxito que nadie esperaba, que nació en cuestión de minutos y que terminó marcando para siempre la historia de Los Palmeras.

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