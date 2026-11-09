De Lady Di a Antonela Roccuzzo: el estilo athleisure que trascendió generaciones, se volvió tendencia y sigue vigente

Antonela Roccuzzo con un estilo athleisure, explotado por Lady Di. Foto: Archivo/Redes sociales

Antonela Roccuzzo y Lady Di comparten una forma de vestir que trascendió las tendencias de cada época: el estilo athleisure. Con conjuntos deportivos, calzas, buzos amplios y zapatillas, ambas demostraron que la ropa asociada al entrenamiento también puede formar parte de los looks urbanos.

La princesa de Gales fue una de las figuras que impulsó esta estética durante los años 90, cuando sus apariciones después de hacer ejercicio comenzaron a llamar la atención. Mucho antes de que el término athleisure se instalara en el mundo de la moda, Lady Di ya incorporaba calzas biker, medias altas y buzos oversize a sus salidas cotidianas.

En la actualidad, Antonela recupera algunos de esos códigos y los lleva a su propio guardarropa, con propuestas que reflejan la vigencia de esta corriente.

Antonela Roccuzzo con un estilo athleisure. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

Qué es el estilo athleisure

El nombre athleisure combina dos palabras inglesas: athletic, que significa atlético, y leisure, que hace referencia al ocio. Esta tendencia consiste en incorporar indumentaria deportiva a la vestimenta de todos los días, sin que el resultado parezca un conjunto destinado exclusivamente a realizar actividad física.

Para lograrlo, propone mezclar prendas de entrenamiento con elementos de otros estilos, como accesorios clásicos, camisas y piezas de sastrería.

El fenómeno que representó Lady Di fue más allá de una elección de vestuario. Sus apariciones públicas contribuyeron a instalar una estética que rompía con la idea de que la ropa deportiva debía quedar reservada para el ejercicio.

Después de entrenar, la princesa continuaba con sus actividades cotidianas sin cambiar por completo su vestimenta y sumaba complementos que reflejaban su estilo personal. Esa naturalidad convirtió sus looks en imágenes emblemáticas de la moda de los años 90.

Antonela Roccuzzo con un estilo athleisure. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

En el caso de Antonela Roccuzzo, el athleisure aparece en una versión actual, adaptada a las tendencias y a las nuevas formas de incorporar ropa deportiva al guardarropa cotidiano. Sus elecciones muestran cómo una misma prenda puede funcionar en distintos contextos según las combinaciones que se realicen. Las calzas, por ejemplo, dejaron de ser una pieza exclusiva del entrenamiento y hoy forman parte de conjuntos pensados para salir, viajar o realizar actividades diarias. Esta adaptación explica por qué la tendencia continúa vigente y suma nuevas propuestas.

Aunque las separan varias décadas, Lady Di y Antonela Roccuzzo tienen un punto en común: combinar prendas cómodas con accesorios y piezas clásicas para conseguir estilismos que funcionan fuera del gimnasio.

En cuanto a la elección de colores, las tonalidades neutras tienen un lugar destacado. El blanco, el negro, el gris, el azul marino y los tonos tierra permiten crear distintas combinaciones y facilitan la incorporación de prendas que ya forman parte del guardarropa y permiten aprovecharlas en diferentes ocasiones.