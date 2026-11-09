comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

De Lady Di a Antonela Roccuzzo: el estilo athleisure que trascendió generaciones, se volvió tendencia y sigue vigente

Aunque son mujeres que pertenecen a distintas épocas, ambas demostraron que la ropa deportiva también puede formar parte de los looks diarios.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Antonela Roccuzzo con un estilo athleisure, explotado por Lady Di.
Antonela Roccuzzo con un estilo athleisure, explotado por Lady Di. Foto: Archivo/Redes sociales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Antonela Roccuzzo y Lady Di comparten una forma de vestir que trascendió las tendencias de cada época: el estilo athleisure. Con conjuntos deportivos, calzas, buzos amplios y zapatillas, ambas demostraron que la ropa asociada al entrenamiento también puede formar parte de los looks urbanos.

La princesa de Gales fue una de las figuras que impulsó esta estética durante los años 90, cuando sus apariciones después de hacer ejercicio comenzaron a llamar la atención. Mucho antes de que el término athleisure se instalara en el mundo de la moda, Lady Di ya incorporaba calzas biker, medias altas y buzos oversize a sus salidas cotidianas.

En la actualidad, Antonela recupera algunos de esos códigos y los lleva a su propio guardarropa, con propuestas que reflejan la vigencia de esta corriente.

Antonela Roccuzzo con un estilo athleisure.
Antonela Roccuzzo con un estilo athleisure. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

Qué es el estilo athleisure

El nombre athleisure combina dos palabras inglesas: athletic, que significa atlético, y leisure, que hace referencia al ocio. Esta tendencia consiste en incorporar indumentaria deportiva a la vestimenta de todos los días, sin que el resultado parezca un conjunto destinado exclusivamente a realizar actividad física.

Contenido Recomendado

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a Thiago Messi por su cumpleaños:“14 años desde que me hiciste mamá”

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Thiago por su cumpleaños.

El minimalismo quedó obsoleto:la tendencia hogareña que une a Antonela Roccuzzo, Flor Torrente y Vero Lozano

Casas de famosos

Para lograrlo, propone mezclar prendas de entrenamiento con elementos de otros estilos, como accesorios clásicos, camisas y piezas de sastrería.

El fenómeno que representó Lady Di fue más allá de una elección de vestuario. Sus apariciones públicas contribuyeron a instalar una estética que rompía con la idea de que la ropa deportiva debía quedar reservada para el ejercicio.

Después de entrenar, la princesa continuaba con sus actividades cotidianas sin cambiar por completo su vestimenta y sumaba complementos que reflejaban su estilo personal. Esa naturalidad convirtió sus looks en imágenes emblemáticas de la moda de los años 90.

Antonela Roccuzzo con un estilo athleisure.
Antonela Roccuzzo con un estilo athleisure. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

En el caso de Antonela Roccuzzo, el athleisure aparece en una versión actual, adaptada a las tendencias y a las nuevas formas de incorporar ropa deportiva al guardarropa cotidiano. Sus elecciones muestran cómo una misma prenda puede funcionar en distintos contextos según las combinaciones que se realicen. Las calzas, por ejemplo, dejaron de ser una pieza exclusiva del entrenamiento y hoy forman parte de conjuntos pensados para salir, viajar o realizar actividades diarias. Esta adaptación explica por qué la tendencia continúa vigente y suma nuevas propuestas.

Aunque las separan varias décadas, Lady Di y Antonela Roccuzzo tienen un punto en común: combinar prendas cómodas con accesorios y piezas clásicas para conseguir estilismos que funcionan fuera del gimnasio.

En cuanto a la elección de colores, las tonalidades neutras tienen un lugar destacado. El blanco, el negro, el gris, el azul marino y los tonos tierra permiten crear distintas combinaciones y facilitan la incorporación de prendas que ya forman parte del guardarropa y permiten aprovecharlas en diferentes ocasiones.

Antonela RoccuzzoLady DiTendenciaCR
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Abel Pintos le cantó “La llave” al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione:qué significa la canción

    Abel Pintos le cantó “La llave” al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: qué significa la canción

  2. De Pampita a Yanina Latorre, la lista de famosos que participaron en la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

    De Pampita a Yanina Latorre, la lista de famosos que participaron en la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

  3. Tomó un medicamento y sufrió una reacción alérgica:tragedia en Brasil por la muerte de Janaína Barbosa, la famosa conductora brasileña que falleció a los 48 años

    Tomó un medicamento y sufrió una reacción alérgica: tragedia en Brasil por la muerte de Janaína Barbosa, la famosa conductora brasileña que falleció a los 48 años

  4. La dolorosa muerte que golpea a Graciela Alfano a sus 73 años:“Qué buenísima vida compartimos, nos volveremos a encontrar”

    La dolorosa muerte que golpea a Graciela Alfano a sus 73 años: “Qué buenísima vida compartimos, nos volveremos a encontrar”

  5. Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch:lo encontraron sin vida en su casa

    Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch: lo encontraron sin vida en su casa
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Plata:Julio Alak inauguró un busto en homenaje al ex primer ministro de Israel Itzjak Rabin en el Paseo del Bosque

Acto de inauguración del busto en homenaje a Itzjak Rabin en La Plata

El Papa León XIV se reunió con los obispos en la Catedral Metropolitana:pidió por la unidad de la Iglesia y llamó a abrazar la diversidad

Neuquén confirmó desdoblamiento y adelantó las elecciones de 2027:Rolando Figueroa convocó a votar gobernador el 14 de febrero

El Papa León XIV, durante su encuentro con trabajadores y empresarios en la UCA:“Privar a una persona de su trabajo es herir gravemente su dignidad”

Economía

Información aguinaldo ANSES en 2026:quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Información aguinaldo ANSES en 2026: quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Estados Unidos despejó dudas y ratificó su respaldo a la Argentina:el contundente mensaje a los mercados

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata:la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

ANSES:quiénes pueden jubilarse a los 50 años y cuántos aportes necesitan según su trabajo

Internacionales

Mide 14 metros, pesa 4 toneladas y se construyó en 45 días:así es la estatua más grande del mundo del Papa León XIV en Perú

El monumento fue instalado frente al océano Pacífico, en el Callao, como homenaje al sumo pontífice. La obra sorprende por sus detalles y se levanta en un parque que recuerda la conmovedora historia de un niño de 4 años que salvó a su hermana de un incendio.

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

La familia del Papa León XIV:es el menor de 3 hermanos, su padre combatió en la Segunda Guerra Mundial y su madre dirigía una parroquia

El Papa León XIV en el Palacio Libertad:“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”