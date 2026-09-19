Primavera entre viñedos de Buenos Aires: bodegas, vinos y la antigua prohibición que cambió su historia

La bodega que desafió al mapa del vino argentino Foto: Instagram @lasantipodasok

Cuando se habla de vinos argentinos, la imaginación suele viajar automáticamente hacia Mendoza, San Juan o los valles del norte. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires también conserva una extensa tradición vitivinícola, con raíces que se remontan varios siglos atrás y un resurgimiento que está modificando el mapa turístico nacional.

Con la llegada de los días templados, los viñedos comienzan a recuperar sus colores y diferentes establecimientos abren sus puertas con degustaciones, visitas guiadas, gastronomía regional y alojamiento. Las alternativas se extienden desde Berisso, Luján y Brandsen hasta Tandil, Saldungaray y Punta Alta.

Sin embargo, lo más atrapante de esta ruta no se encuentra únicamente dentro de una copa. El vino bonaerense representa una verdadera historia de supervivencia, ya que debió atravesar décadas de restricciones antes de recuperar su lugar.

Buenos Aires tuvo viñedos desde la época colonial

Aunque el crecimiento actual parece reciente, los primeros cultivos de vid en territorio bonaerense surgieron durante el período colonial. Las órdenes religiosas introdujeron diferentes variedades para elaborar el vino utilizado en las ceremonias y sostener económicamente sus establecimientos.

La bodega que desafió el mapa del vino argentino Foto: Instagram @lasantipodasok

Con el paso del tiempo, la llegada de inmigrantes españoles e italianos fortaleció la actividad. Numerosas familias reprodujeron las costumbres aprendidas en Europa y plantaron pequeños viñedos destinados al consumo familiar y la elaboración artesanal.

La expansión llegó a ser significativa. El primer censo vitícola nacional, realizado en 1936, contabilizó más de 2.100 hectáreas cultivadas con vid en Buenos Aires. Las plantaciones se concentraban principalmente en San Nicolás, La Plata, Avellaneda, Villarino y Quilmes.

La prohibición que cambió la historia del vino bonaerense

El desarrollo encontró un límite durante la década de 1930. Una regulación nacional destinada a ordenar la producción y proteger las economías vitivinícolas tradicionales de Cuyo restringió la actividad en otras provincias.

Como consecuencia, numerosos viñedos bonaerenses fueron abandonados o directamente erradicados. La medida también provocó la desaparición de variedades de calidad y dejó interrumpida una tradición que había crecido durante generaciones.

Recién hacia finales del siglo XX, cuando las restricciones perdieron vigencia, nuevos productores comenzaron a analizar los suelos, las lluvias, la amplitud térmica y la influencia del océano. Aquella aventura se convirtió en uno de los fenómenos productivos y turísticos más novedosos de Buenos Aires.

El sorprendente renacimiento de los viñedos

La recuperación se aceleró a partir del año 2000. Nuevos emprendimientos familiares plantaron vides en distintos puntos de la provincia y lograron elaborar vinos con características propias.

Entre las variedades que mejor se adaptaron aparecen Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Cabernet Franc y Malbec. A su vez, algunas zonas, como Tandil, Balcarce y Chapadmalal, alcanzaron reconocimientos geográficos vinculados con las condiciones particulares de sus territorios.

Las sierras, la cercanía del mar, los suelos y el clima bonaerense permiten producir etiquetas diferentes a las tradicionales de Cuyo. El resultado son vinos que comienzan a ganar espacio en restaurantes, ferias y circuitos turísticos.

Las bodegas bonaerenses ideales para una escapada

Una de las alternativas más cercanas es la Cooperativa de la Costa, en Berisso, donde se mantiene viva la tradición del vino elaborado con uva Isabella. La experiencia permite recorrer los viñedos y conocer la identidad productiva de la región ribereña.

En la zona de Luján y Carlos Keen aparece Viñedo y Restó Zaffratelli, una propuesta que combina caminatas entre vides, degustaciones y almuerzos. En Estación Gómez, partido de Brandsen, Bodega Hocico Negro incorpora vinos, quesos y gastronomía de campo.

Bodega en Carlos Keen Foto: Instagram @zaffratelli

Otra opción es Labory Wines, en Zárate, una bodega boutique que organiza visitas guiadas y degustaciones. En Las Flores, La Blanqueada sorprende con una cava construida mediante técnicas de bioconstrucción.

Para quienes desean pasar la noche rodeados de naturaleza, Las Antípodas, en Junín, ofrece alojamiento y degustaciones acompañadas por productos regionales.

Bodega Las Antípodas: la increíble historia del viñedo que produce vino en Junín Foto: Instagram @lasantipodasok

En Tandil, Cordón Blanco permite conocer cómo se desarrolla la vitivinicultura entre sierras. Hacia el sudoeste provincial, Bodega Saldungaray se integra al paisaje de Sierra de la Ventana, mientras que Sante Vins, en Punta Alta, completa uno de los recorridos más extensos.

Una experiencia que une vino, naturaleza e historia

El atractivo de estas bodegas va mucho más allá de probar una etiqueta. Cada visita permite caminar entre las vides, conversar con los productores y descubrir cómo el clima bonaerense influye en cada vino.

La primavera ofrece jornadas agradables para combinar los recorridos con restaurantes rurales, pueblos históricos, sierras y productos regionales. Antes de viajar, conviene consultar días, precios y modalidades de ingreso, debido a que muchas experiencias requieren reserva previa y poseen cupos limitados.

Después de siglos de crecimiento, prohibiciones y nuevos comienzos, Buenos Aires volvió a encontrarse con el vino. Lo hizo con una identidad propia, atravesada por el mar, las sierras, la pampa y la memoria de aquellas familias que alguna vez plantaron las primeras vides.