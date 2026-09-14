Pizza al 50% y empanadas 3x2: locales porteños y claves para aprovechar las promociones sin sorpresas

Noche de la Pizza y la Empanada Foto: Instagram Pizzería San Carlos

El aroma a muzzarella, las empanadas recién horneadas y las largas filas volverán a apoderarse de las calles. Este martes se celebrará la 43ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, una jornada que convoca a pizzerías y casas de empanadas de diferentes puntos del país.

La propuesta, impulsada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), tendrá como principales atractivos el 50% de descuento en pizzas y el 3x2 en empanadas.

No obstante, antes de hacer el pedido será necesario revisar la letra chica. Los productos incluidos, los horarios y los medios de pago pueden cambiar según el establecimiento.

Cómo aprovechar el 50% de descuento en pizzas

El beneficio no significa necesariamente que toda la carta tendrá un descuento del 50%. Algunos establecimientos podrán incluir solamente variedades seleccionadas, tamaños determinados o pedidos realizados mediante una modalidad específica.

Pizzerías históricas Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Antes de ordenar, conviene consultar:

Qué pizzas participan de la promoción.

Si el beneficio funciona en el salón, para retirar o mediante delivery.

Qué medios de pago están habilitados.

Si existe un límite de unidades por persona o mesa.

Si hay cargos adicionales por envío, cubiertos o servicio.

La recomendación es preguntar siempre por el precio final. De esta manera, será posible saber cuánto se pagará antes de confirmar el pedido.

Cómo funciona el 3x2 en empanadas

La mecánica habitual permite llevar tres empanadas y abonar solamente dos. Sin embargo, cada comercio podrá decidir qué gustos participan y si la promoción se aplica a cualquier cantidad.

Si el beneficio se implementa por cada grupo de tres, una compra de 12 unidades debería permitir pagar únicamente ocho. Aun así, conviene confirmar el cálculo, especialmente si se combinan sabores tradicionales con variedades premium.

También será importante verificar si el descuento puede acumularse con otras promociones bancarias o de billeteras virtuales. En algunos establecimientos, el beneficio podría estar disponible exclusivamente mediante pago en efectivo.

Locales para visitar durante la jornada

Entre las pizzerías porteñas mencionadas como participantes aparecen algunos de los establecimientos más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires:

Banchero , histórica pizzería asociada con el nacimiento de la fugazzeta.

Las Cuartetas , uno de los clásicos de la avenida Corrientes.

Los Inmortales , conocida por sus pizzas al molde y su extensa trayectoria.

La Americana , otro de los nombres tradicionales del centro porteño.

Kentucky , con diferentes sucursales distribuidas por la ciudad.

San Carlos, un clásico de Caballito con fuerte identidad barrial.

Noche de las pizzas y empanadas Foto: Instagram @pizzeriabanchero

Es fundamental verificar qué sucursal está adherida y cuáles serán sus condiciones. Una misma cadena puede ofrecer promociones distintas según la ubicación, el horario o la modalidad de compra.

Para evitar confusiones, se recomienda revisar el mapa oficial de establecimientos participantes y comunicarse directamente con el local elegido antes de salir.

Los errores que pueden arruinar el descuento

La elevada demanda suele provocar demoras, falta temporal de algunos productos y salones completos. Por eso, una compra improvisada puede terminar siendo menos conveniente de lo esperado.

Para aprovechar la jornada sin inconvenientes:

Elegir el comercio con anticipación. Confirmar que la sucursal participe. Consultar los sabores y tamaños incluidos. Verificar el medio de pago. Preguntar por el precio final. Evitar, si es posible, los horarios de mayor demanda. Conservar el comprobante de compra.

Los cargos por delivery, packaging o servicio de mesa podrían no formar parte del descuento. Aunque la rebaja sobre el producto sea correcta, esos adicionales pueden modificar considerablemente el valor de la cuenta.

De la inmigración italiana a un clásico argentino

La pizza argentina comenzó a consolidarse con la llegada de inmigrantes italianos, especialmente genoveses, durante finales del siglo XIX y comienzos del XX. Las recetas originales fueron adaptándose al gusto local hasta dar origen a una pizza con masa más alta, salsa abundante y grandes cantidades de muzzarella.

Uno de sus principales símbolos es la fugazzeta, vinculada históricamente con la familia Banchero. La preparación combinó la influencia de la focaccia genovesa con ingredientes y técnicas que terminaron convirtiéndola en un emblema porteño.

La empanada también atravesó una enorme transformación regional. Cada provincia desarrolló su propia receta: las salteñas incorporaron carne cortada a cuchillo y papa; las tucumanas se destacaron por su jugosidad; mientras que otras versiones sumaron aceitunas, pasas, huevo, pollo o humita.

La fórmula para ahorrar de verdad

El mejor truco será elegir primero el local y después decidir el pedido. Comparar precios, verificar las variedades incluidas y confirmar la promoción evitará discusiones o sorpresas al momento de pagar.

La jornada será una oportunidad para disfrutar de dos clásicos nacionales a precios promocionales. La fórmula es sencilla: comercio confirmado, condiciones revisadas y precio final consultado.