Banfield Vs Independiente Riv. (M) Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Banfield vs. Independiente Riv. (M), por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Lunes, 20/04/2026, a partir de las 17:15hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Florencio Sola, ubicado en Banfield.

¿Por dónde ver en vivo Banfield vs. Independiente Riv. (M), por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Banfield y Independiente Riv. (M) se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Banfield vs. Independiente Riv. (M), por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ferreyra, Bryan, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Banfield y Independiente Riv. (M) válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:15, cuando comiencen las acciones en el estadio Florencio Sola de Banfield.