Central Córdoba (SE) Vs Platense Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Central Córdoba (SE) vs. Platense, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Lunes, 20/04/2026, a partir de las 17:15hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero.

¿Por dónde ver en vivo Central Córdoba (SE) vs. Platense, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Central Córdoba (SE) y Platense se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Central Córdoba (SE) vs. Platense, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Zunino, Sebastián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Central Córdoba (SE) recibe a Platense por Torneo Apertura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Único Madre de Ciudades y el pitazo inicial se escuchará a las 17:15. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!