Tigre vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre Tigre y Huracán por la Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Tigre vs. Huracán, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Lunes, 20/04/2026, a partir de las 21:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Coliseo de Victoria, ubicado en Victoria.
¿Por dónde ver en vivo Tigre vs. Huracán, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre Tigre y Huracán se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Tigre vs. Huracán, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Tigre choca ante Huracán, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Coliseo de Victoria ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:45, y tú no te lo puedes perder.
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