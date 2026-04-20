Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
lunes, 20 de abril de 2026, 21:45
Tigre Vs Huracán
Tigre Vs Huracán Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Tigre vs. Huracán, por Torneo Apertura 2026?

El partido se juega este Lunes, 20/04/2026, a partir de las 21:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Coliseo de Victoria, ubicado en Victoria.

¿Por dónde ver en vivo Tigre vs. Huracán, por Torneo Apertura 2026?

El encuentro entre Tigre y Huracán se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Tigre vs. Huracán, por Torneo Apertura 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Tigre choca ante Huracán, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Coliseo de Victoria ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:45, y tú no te lo puedes perder.