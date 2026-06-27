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Egipto vs. Irán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Egipto y Irán por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3
Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3 Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Egipto y Irán por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 00:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Seattle de Seattle.

Egipto vs Irán por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

52´ Saque de arco para Irán

Desde el fondo la pone en juego Alireza Beiranvand.

52´ ¡Tiro desviado de Egipto!

Disparo de Mohanad Lashin y el remate se va afuera.

51´ Córner para Egipto

Ejecuta el tiro de esquina Mohamed Salah.

51´ ¡Egipto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan fue bloqueado por Saleh Hardani.

48´ ¡Egipto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan fue bloqueado por Alireza Beiranvand.

46´ Saque de arco para Egipto

Desde el fondo la pone en juego Mostafa Shoubir.

46´ ¡Tiro desviado de Irán!

Disparo de Saeid Ezatolahi y el remate se va afuera.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Seattle!

45´ Cambio en Egipto

Entra Omar Marmoush y sale Emam Ashour.

45´ Cambio en Egipto

Entra Marwan Attia y sale Mahmoud Saber.

45´ Cambio en Irán

Entra Saleh Hardani y sale Hossein Kanani.

Resumen estadístico del primer tiempo.

10´ ¡Tiro desviado de Irán!

Disparo de Ramin Rezaeian y el remate se va afuera.

50´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Seattle! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

49´ Saque de arco para Irán

Desde el fondo la pone en juego Alireza Beiranvand.

48´ ¡Tiro desviado de Egipto!

Disparo de Mahmoud Saber y el remate se va afuera.

46´ Saque de arco para Egipto

Desde el fondo la pone en juego Mostafa Shoubir.

46´ ¡Tiro desviado de Irán!

Disparo de Shoja Khalilzadeh y el remate se va afuera.

42´ Tarjeta amarilla para Irán

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ali Nemati.

42´ Fuera de juego en Irán

Posición adelantada de Milad Mohammadi.

41´ Tarjeta amarilla para Egipto

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Yasser Ibrahim.

40´ ¡Egipto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan fue bloqueado por Saeid Ezatolahi.

39´ Saque de arco para Irán

Desde el fondo la pone en juego Alireza Beiranvand.

38´ ¡Tiro desviado de Egipto!

Disparo de Mahmoud Saber y el remate se va afuera.

38´ Córner para Egipto

Ejecuta el tiro de esquina Emam Ashour.

35´ Saque de arco para Irán

Desde el fondo la pone en juego Hossein Kanani.

34´ Saque de arco para Egipto

Desde el fondo la pone en juego Mostafa Shoubir.

33´ ¡Tiro desviado de Irán!

Disparo de Ramin Rezaeian y el remate se va afuera.

32´ Saque de arco para Irán

Desde el fondo la pone en juego Shoja Khalilzadeh.

30´ Saque de arco para Egipto

Desde el fondo la pone en juego Mostafa Shoubir.

29´ ¡Egipto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan fue bloqueado por Alireza Beiranvand.

21´ ¡Egipto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf fue bloqueado por Shoja Khalilzadeh.

21´ Córner para Egipto

Ejecuta el tiro de esquina Mohamed Salah.

20´ ¡Egipto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mohamed Hany fue bloqueado por Saeid Ezatolahi.

20´ Córner para Egipto

Ejecuta el tiro de esquina Emam Ashour.

19´ Saque de arco para Egipto

Desde el fondo la pone en juego Mostafa Shoubir.

19´ Tarjeta amarilla para Egipto

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Mahmoud Saber.

18´ Tarjeta amarilla para Irán

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Hossein Kanani.

16´ Saque de arco para Irán

Desde el fondo la pone en juego Alireza Beiranvand.

16´ ¡Tiro desviado de Egipto!

Disparo de Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf y el remate se va afuera.

16´ Córner para Egipto

Ejecuta el tiro de esquina Mohamed Salah.

15´ Saque de arco para Irán

Desde el fondo la pone en juego Alireza Beiranvand.

14´ Cambio en Egipto

Entra Yasser Ibrahim y sale Mohamed Abdelmoneim.

13´ Gooool de Irán

Ramin Rezaeian marca para Irán.

13´ ¡Irán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Milad Mohammadi fue bloqueado por Mostafa Shoubir.

10´ Penal errado

El arquero contiene el lanzamiento penal ejecutado por Mehdi Taremi

8´ Penal para Irán

El árbitro marca falta de Mohamed Abdelmoneim y cobra la pena máxima a favor de Irán

4´ Gooool de Egipto

Mahmoud Saber marca para Egipto.

4´ ¡Egipto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mohamed Salah fue bloqueado por Hossein Kanani.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Egipto y Irán por el Mundial 2026 será arbitrado por Szymon Marciniak.

Formación confirmada de Egipto

Titulares

  • (23) Mostafa Shoubir
  • (6) Mohamed Abdelmoneim
  • (3) Mohamed Hany
  • (13) Ahmed Fatouh
  • (5) Ramy Rabia
  • (8) Emam Ashour
  • (21) Mahmoud Saber
  • (11) Mostafa Ziko
  • (10) Mohamed Salah
  • (17) Mohanad Lashin
  • (7) Trezeguet

Suplentes

  • (26) Mohamed Alaa
  • (1) Mohamed Elshenawy
  • (16) Mahdy Soliman
  • (24) Tarek Alaa
  • (2) Yasser Ibrahim
  • (15) Karim Hafez
  • (18) Nabil Donga
  • (19) Marwan Attia
  • (12) Haissem Hassan
  • (20) Ibrahim Adel
  • (22) Omar Marmoush
  • (25) Zizo
  • (9) Hamza Abdelkarim

Entrenador: Hossam Hassan

Formación confirmada de Irán

Titulares

  • (1) Alireza Beiranvand
  • (13) Hossein Kanani
  • (4) Shoja Khalilzadeh
  • (5) Milad Mohammadi
  • (19) Ali Nemati
  • (23) Ramin Rezaeian
  • (6) Saeid Ezatolahi
  • (14) Saman Ghoddos
  • (21) Mohammad Ghorbani
  • (8) Mohammad Mohebbi
  • (9) Mehdi Taremi

Suplentes

  • (22) Hossein Hosseini
  • (12) Payam Niazmand
  • (25) Danial Eiri
  • (3) Ehsan Hajisafi
  • (2) Saleh Hardani
  • (17) Arya Yousefi
  • (15) Roozbeh Cheshmi
  • (7) Alireza Jahanbakhsh
  • (26) Amirmohammad Razaghinia
  • (16) Mehdi Torabi
  • (11) Ali Alipour
  • (24) Dennis Dargahi
  • (10) Mehdi Ghayedi
  • (18) Amirhossein Hosseinzadeh
  • (20) Shahriyar Moghanloo

Entrenador: Amir Ghalenoei

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Seattle, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Egipto y Irán?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Egipto vs. Irán por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Egipto recibe a Irán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 00:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección EgiptoSelección IránMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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