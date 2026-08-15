comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Volvía del velorio de su hermana y murió en un choque fatal en la autovía 19: el relato del bombero que lo asistió

Un joven de 29 años murió al chocar contra un camión cuando regresaba de despedir a su hermana. Su padre quedó internado en terapia intensiva y un bombero contó cómo fue el operativo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bomberos de Frontera trabajaron en el lugar del accidente fatal sobre la autovía 19.
Bomberos de Frontera trabajaron en el lugar del accidente fatal sobre la autovía 19. Foto: El Doce TV
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un joven de 29 años murió en un accidente de tránsito fatal en la autovía 19, que une Córdoba con Santa Fe. La víctima, identificada como Francisco Gómez, volvía del velorio de su hermana, cuando el auto en el que viajaba chocó contra un camión que transportaba garrafas.

El hecho sucedió la tarde de este jueves. En el vehículo también viajaban su papá, de 77 años, que resultó gravemente herido y fue derivado a terapia intensiva, y su hermano, que manejaba y terminó ileso.

En las últimas horas, medios locales dialogaron con Javier Díaz, el Jefe de Bomberos de Frontera que asistió a la familia durante el trágico accidente, y su declaración generó impacto total.

Francisco Gómez murió tras el choque entre el auto en el que viajaba y un camión cargado con garrafas.
Bomberos de Frontera trabajaron en el lugar del accidente fatal sobre la autovía 19. Foto: El Tiempo Diario

“Fuimos alertados a las casi cinco de la tarde sobre un accidente, que ocurrió en la autovía 19. Salió una dotación con ocho bomberos, llegamos al lugar y nos encontramos con un accidente donde un vehículo menor había impactado sobre la parte posterior de un camión”, relató Díaz.

Contenido Recomendado

Tragedia en Moreno:una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo que dio marcha atrás

Tragedia en Moreno: una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo que dio marcha atrás

Video:un micro con 48 estudiantes chocó contra siete autos durante una intensa nevada en Bariloche

Video: un micro con 48 estudiantes chocó contra siete autos durante una intensa nevada en Bariloche

En diálogo con FM Sol, de Río Tercero, el Jefe de Bomberos contó que “al impactar contra un vehículo mayor, lo más duro y más difícil se lo llevaron ellos. Tuvo como saldo una víctima fatal, un señor que terminó en terapia intensiva y el conductor con lesiones leves”.

Por otro lado, Díaz informó que el padre de la víctima fue trasladado al hospital de San Francisco, donde quedó internado en terapia intensiva debido a las graves heridas que sufrió. Por su parte, el conductor estaba ileso: “Tenía cortes en su rostro nada más”, contó.

“Nosotros desconocemos las causas, pero los accidentes son accidentes y ocurren en cualquier kilómetro de la autovía. Yo creo que son las causas del destino, no es que el lugar sea peligroso”, cerró.

Cómo fue el fatal accidente entre un auto y un camión en la autovía 19

Francisco viajaba en un Citroën Basalt junto a su padre, Luis Gómez, y su hermano Diego Gómez. De acuerdo con medios locales, la familia había viajado para despedir a una hija de Luis y regresaba hacia Córdoba cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, el vehículo chocó contra un camión que transportaba garrafas de gas.

El accidente ocurrió sobre la mano de la autovía que va en dirección a Córdoba. El camión involucrado era manejado por un hombre oriundo de Frontera.

Francisco Gómez murió tras el choque entre el auto en el que viajaba y un camión cargado con garrafas.
Bomberos de Frontera trabajaron en el lugar del accidente fatal sobre la autovía 19. Foto: El Tiempo Diario

A raíz del fuerte impacto, Francisco Gómez murió en el lugar. Diego, quien conducía el auto, no sufrió lesiones, mientras que Luis Gómez, reconocido en el ambiente gastronómico de Río Tercero, resultó herido y fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde quedó internado.

La tragedia golpeó de lleno a la comunidad de Río Tercero, donde Francisco y su padre eran personas muy conocidas. La familia volvía de Santa Fe tras despedir a una de sus integrantes cuando quedó involucrada en el siniestro fatal.

Mientras los investigadores intentan establecer cómo se produjo el choque, vecinos, allegados y conocidos acompañan a la familia Gómez en medio del dolor.

Accidente de tránsitoCórdoba
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video:una turista británica de 66 años murió en un brutal accidente de parasailing al estrellarse contra las rocas

    Video: una turista británica de 66 años murió en un brutal accidente de parasailing al estrellarse contra las rocas

  2. Encontraron a director de escuela en cabaña con cinco alumnas menores de edad

    Encontraron a director de escuela en cabaña con cinco alumnas menores de edad

  3. Giro en el crimen de Julián Álvarez Guardia en Chaco:Victoria Luz Cantero afirma que sufrió violencia de género

    Giro en el crimen de Julián Álvarez Guardia en Chaco: Victoria Luz Cantero afirma que sufrió violencia de género

  4. Brutal crimen en Avellaneda:un adolescente de 15 años mató a un barbero de una puñalada y todo quedó registrado

    Brutal crimen en Avellaneda: un adolescente de 15 años mató a un barbero de una puñalada y todo quedó registrado

  5. El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre:la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO

    El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre: la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nuevos aviones F-16 para la Argentina:la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

Nuevos aviones F-16 para la Argentina: la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

Javier Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027:será el 15 de septiembre

Los aviones que pueden cambiar el futuro de los caza F-16 argentinos:por qué los KC-135 son decisivos para la Fuerza Aérea

Javier Milei participará del Council of the Americas:irá junto a su Gabinete y habrá expectativa por definiciones económicas

Economía

El Banco Ciudad subasta siete propiedades desde USD 31.490 en Ciudad de Buenos Aires:los requisitos para participar

El Banco Ciudad subasta siete propiedades desde USD 31.490 en Ciudad de Buenos Aires: los requisitos para participar

El Gobierno oficializó la flexibilización del crédito en dólares para empresas:qué dice el DNU

Sin bancos por 72 horas en toda la Argentina:alternativas para no quedarte sin efectivo

ANSES cambia la fecha de pagos de agosto por el feriado:los jubilados que deberán esperar

Internacionales

Impactante video:a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

Impactante video: a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

Encontraron muerto al ex profesor de Cambridge que dejó su cargo tras ser acusado de plagio

España busca nuevos vecinos:pagan hasta 15.000 euros a quienes se muden a este valle y trabajen en remoto

“Estaba en el sofá y de repente todo se vino abajo”:el relato del pánico tras el terremoto en España