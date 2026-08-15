Volvía del velorio de su hermana y murió en un choque fatal en la autovía 19: el relato del bombero que lo asistió

Bomberos de Frontera trabajaron en el lugar del accidente fatal sobre la autovía 19. Foto: El Doce TV

Un joven de 29 años murió en un accidente de tránsito fatal en la autovía 19, que une Córdoba con Santa Fe. La víctima, identificada como Francisco Gómez, volvía del velorio de su hermana, cuando el auto en el que viajaba chocó contra un camión que transportaba garrafas.

El hecho sucedió la tarde de este jueves. En el vehículo también viajaban su papá, de 77 años, que resultó gravemente herido y fue derivado a terapia intensiva, y su hermano, que manejaba y terminó ileso.

En las últimas horas, medios locales dialogaron con Javier Díaz, el Jefe de Bomberos de Frontera que asistió a la familia durante el trágico accidente, y su declaración generó impacto total.

Bomberos de Frontera trabajaron en el lugar del accidente fatal sobre la autovía 19. Foto: El Tiempo Diario

“Fuimos alertados a las casi cinco de la tarde sobre un accidente, que ocurrió en la autovía 19. Salió una dotación con ocho bomberos, llegamos al lugar y nos encontramos con un accidente donde un vehículo menor había impactado sobre la parte posterior de un camión”, relató Díaz.

En diálogo con FM Sol, de Río Tercero, el Jefe de Bomberos contó que “al impactar contra un vehículo mayor, lo más duro y más difícil se lo llevaron ellos. Tuvo como saldo una víctima fatal, un señor que terminó en terapia intensiva y el conductor con lesiones leves”.

Por otro lado, Díaz informó que el padre de la víctima fue trasladado al hospital de San Francisco, donde quedó internado en terapia intensiva debido a las graves heridas que sufrió. Por su parte, el conductor estaba ileso: “Tenía cortes en su rostro nada más”, contó.

“Nosotros desconocemos las causas, pero los accidentes son accidentes y ocurren en cualquier kilómetro de la autovía. Yo creo que son las causas del destino, no es que el lugar sea peligroso”, cerró.

Cómo fue el fatal accidente entre un auto y un camión en la autovía 19

Francisco viajaba en un Citroën Basalt junto a su padre, Luis Gómez, y su hermano Diego Gómez. De acuerdo con medios locales, la familia había viajado para despedir a una hija de Luis y regresaba hacia Córdoba cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, el vehículo chocó contra un camión que transportaba garrafas de gas.

El accidente ocurrió sobre la mano de la autovía que va en dirección a Córdoba. El camión involucrado era manejado por un hombre oriundo de Frontera.

Bomberos de Frontera trabajaron en el lugar del accidente fatal sobre la autovía 19. Foto: El Tiempo Diario

A raíz del fuerte impacto, Francisco Gómez murió en el lugar. Diego, quien conducía el auto, no sufrió lesiones, mientras que Luis Gómez, reconocido en el ambiente gastronómico de Río Tercero, resultó herido y fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde quedó internado.

La tragedia golpeó de lleno a la comunidad de Río Tercero, donde Francisco y su padre eran personas muy conocidas. La familia volvía de Santa Fe tras despedir a una de sus integrantes cuando quedó involucrada en el siniestro fatal.

Mientras los investigadores intentan establecer cómo se produjo el choque, vecinos, allegados y conocidos acompañan a la familia Gómez en medio del dolor.