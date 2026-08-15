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Naturaleza, descanso y aire puro: el destino a una hora de CABA ideal para el fin de semana largo

Con recorridos para toda la familia y vistas privilegiadas del Delta del Paraná, es una opción ideal para desconectarse de la rutina y descubrir la biodiversidad bonaerense.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Parque Nacional Ciervo de los Pantanos
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos Foto: argentina.gob.ar
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Situado en la provincia de Buenos Aires, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos protege más de 2.500 hectáreas de las ecorregiones Delta e Islas del Paraná, Pampa y Espinal, resguardando humedales de importancia internacional y una biodiversidad única. Este valioso espacio natural no solo cumple un rol clave en la conservación de especies y ecosistemas, sino que también preserva un importante patrimonio histórico vinculado al desarrollo económico que experimentó la región durante el siglo XIX.

Reconocido por su extensa red de humedales, el parque es el hábitat del emblemático ciervo de los pantanos, la especie de ciervo más grande de Sudamérica, además de albergar una destacada diversidad de aves acuáticas. Declarado Sitio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), este refugio natural combina la protección de la fauna y flora del Delta del Paraná con acciones de conservación orientadas a preservar uno de los ecosistemas más valiosos de Argentina.

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Campana, y su atractiva y extensa red de humedales. Foto: argentina.gob.ar

¿Qué hacer en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos?

  • Áreas recreativas: Para disfrutar de una comida campestre o tomar mate en contacto estrecho con la naturaleza, el Parque cuenta con 3 áreas de picnic equipadas con mesas y cestos de residuos.
  • Cabalgata: En las comunidades locales de Otamendi y Río Luján se pueden contratar cabalgatas con los lugareños y realizar paseos en los alrededores del área protegida.
  • Excursiones terrestres: Se puede recorrer en bicicleta el Camino Islas Malvinas, que conecta la Estación Rómulo Otamendi con el embarcadero de Costa del Paraná. El recorrido de 5 km atraviesa el humedal, permitiendo apreciar la fauna que lo habita.
Trekking
El senderismo y el trekking son dos actividades sumamente elegidas en este destino turístico. Foto: argentina.gob.ar
  • Senderismo y trekking: Tres senderos de casi 2 km, que se pueden recorrer en aproximadamente 45 minutos, permiten descubrir dos miradores con vistas privilegiadas al humedal. Estos balcones naturales son perfectos para observar al majestuoso ciervo de los pantanos, especie emblema del Parque Nacional. El recorrido puede realizarse con o sin guía.
  • Avistaje de aves: Descubrí la avifauna del Parque Nacional, hogar de más de 300 especies, incluida la pajonalera de pico recto, especie endémica que atrae a observadores de aves de todo el mundo. Los mejores momentos para encontrarlas son al amanecer, entre las 6 y las 8, y al atardecer, entre las 16 y las 18 h. Llevá binoculares y una guía de aves para una experiencia completa.

Los tres caminos de senderismo que resultan imperdibles a la vista

Sendero Historias del Pastizal

1000 m / 1 hora guiado o 20 minutos autoguiado / Dificultad baja

Una muestra de pastizal pampeano junto con elementos culturales de la ex Estancia Otamendi, como el bebedero, el molino y las líneas de tala, guía a los visitantes hasta un mirador con una vista panorámica del humedal y la Laguna Grande.

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El recorrido es accesible en su totalidad, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables, y cuenta con señalización e información interpretativa.

Sendero Historias del Pastizal
El Sendero Historias del Pastizal cuenta con una vista panorámica del humedal y la Laguna Grande. Foto: argentina.gob.ar

Sendero Guardianes de la Barranca

300 m / 30 minutos guiado o 20 minutos autoguiado / Dificultad media

El recorrido parte del mirador del sendero Historias del Pastizal, atraviesa el bosque de barranca y ofrece una nueva perspectiva del humedal desde otro mirador.

El acceso es limitado para personas con movilidad reducida y requiere de Champabike. Cuenta con señalización e información interpretativa.

Sendero Guardianes de la Barranca
El recorrido del Sendero Guardianes de la Barranca parte del mirador del sendero Historias del Pastizal, atraviesa el bosque de barranca y ofrece una nueva perspectiva del humedal desde otro mirador. Foto: argentina.gob.ar

Sendero Recuperando lo Nuestro

200 m / 30 minutos guiado o 15 minutos autoguiado / Dificultad baja

El sendero conduce al Vivero de Plantas Nativas Don Juan, que cuenta con un aula-vivero en su invernáculo. Con 2000 m² de superficie, permite explorar el proceso de cultivo y producción de especies nativas de la región del Río de la Plata y el Parque Nacional, que son incorporadas de manera gradual.

El recorrido es completamente accesible y cuenta con señalización e información interpretativa.

Sendero Recuperando lo Nuestro
Sendero Recuperando lo Nuestro es completamente accesible y cuenta con señalización e información interpretativa. Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo llegar al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos?

Desde CABA por la RN9 el camino hacia el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en auto es de 1 hora. Si la elección es ir en micro, las terminales de ómnibus más cercanas al Parque están en Campana (20 km), Zárate (40 km) y Retiro (67 km), ofreciendo conexiones convenientes para llegar al área protegida.

Las líneas urbanas 194, que parte desde la terminal de Once en Buenos Aires, y 204, con salida desde la terminal de Escobar hacia Zárate, tienen paradas en la localidad de Otamendi. Se debe descender en la parada situada en la entrada de Otamendi, sobre la colectora de Panamericana, a 1300 metros del acceso al área protegida.

Alternativamente, la línea Bartolomé Mitre (Ramal Zárate) llega a la estación Rómulo Otamendi. Desde allí se camina por 600 metros ascendiendo la barranca por la escalinata hasta el portal de entrada del Parque Nacional. Tené en cuenta que el trayecto entre la misma y el área protegida es agreste y poco transitado.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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